Taksim'de genç kadını taciz eden şahsın iddianamesi hazırlandı! 13 yıl hapsi isteniyor
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Taksim'de genç kadını taciz eden şahsın iddianamesi hazırlandı! 13 yıl hapsi isteniyor

24.09.2020 07:54 | Son Güncelleme: 24.09.2020 14:19

Taksim İstiklal Caddesi'nde genç kadını taciz eden ve güven timleri tarafından gözaltına alınan şüpheli hakkında 13 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Taksim İstiklal Caddesi'nde genç kadını takip ettiği anlar kameralara yansıyan şüpheliye ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüphelinin 'cinsel saldırı' ve 'cinsel taciz' suçlarından 13 yıla kadar hapsi istendi.

OLAY GÜNÜ SERBEST KALIP SONRA TUTUKLANMIŞTI

Taksim İstiklal Caddesi'nde 20 Eylül günü Ö. K. isimli genç kadını takip ettiği anlar kameralara yansıyan S.T., poliz ekipleri tarafından gözaltına alınmış ve işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Olay günü serbest bırakılan şüpheli hakkında genç kadının, bacağına dokunduğunu söyleyerek yeni bir şikayette bulunması üzerine S.T. hakkında yeniden gözaltı kararı verildi.

Taksim'de genç kadını taciz eden şahsın iddianamesi hazırlandı! 13 yıl hapsi isteniyor

"CİNSEL SALDIRI" VE "CİNSEL TACİZ" SUÇUNDAN 13 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli S.T. suç duyurusunda bulunmak üzere geldiği Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen S.T., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede şüpheli S. T.'nin 'cinsel saldırı' ve 'cinsel taciz' suçlarından 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Taksim'de genç kadını taciz eden şahsın iddianamesi hazırlandı! 13 yıl hapsi isteniyor
Taksim'de genç kadını taciz eden şahsın iddianamesi hazırlandı! 13 yıl hapsi isteniyor
Taksim'de genç kadını taciz eden şahsın iddianamesi hazırlandı! 13 yıl hapsi isteniyor
Taksim'de genç kadını taciz eden şahsın iddianamesi hazırlandı! 13 yıl hapsi isteniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İREM DEMİR

Haber Yorumları (24)
MESSA: kadinlar ciplak gezin lutfen bizde kurtulalim sizde kurtulun . . . bizim ozgurlugumuz nolcak? basimizi kaldirip onumuze bakamaz olduk. . . yanlislikla baksan zaten sapik damgasi hazir . . . . . . . . . . resmen ciplak gezen kadinlar neden sapik deyil????
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....: İnsan nefsine hakim olamıyorsa hapis cezası yemiş ne olur.
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TİYATRO: Düzmece olay görünümünde, ne amaçlanıyor görelim bakalım
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