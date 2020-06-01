Taksim'de restoran ve kafeler yeni normale hazır
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Taksim'de restoran ve kafeler yeni normale hazır

Taksim'de restoran ve kafeler yeni normale hazır Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, Çiçek Pasajı ve Nevizade'de denetimlerde bulundu Metre ile masalar arasındaki mesafeleri ölçen ekipler, mekan sahiplerine de uyarılarda bulundu Taksim'de restoran ve kafeler yeni normale hazırlanmış şekilde açıldı.

01.06.2020 19:55 | Son Güncelleme: 01.06.2020 20:02

Taksim'de restoran ve kafeler yeni normale hazır

Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, Çiçek Pasajı ve Nevizade'de denetimlerde bulundu

Metre ile masalar arasındaki mesafeleri ölçen ekipler, mekan sahiplerine de uyarılarda bulundu

İSTANBUL - Taksim'de restoran ve kafeler yeni normale hazırlanmış şekilde açıldı. Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, Çiçek Pasajı ve Nevizade'de denetimlerde bulundu. Metre ile masalar arasındaki mesafeleri ölçen ekipler, mekan sahiplerine de uyarılarda bulundu

Taksim ve İstiklal Caddesi'nde uzun süredir kapalı olan işletmeler bugün hizmet vermeye başladı. İşletmelerin bazıları açılma hazırlıklarını sürdürürken, bazı işletmelerin de hizmet vermeye başladığı görüldü. Öte yandan Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı Zabıta ekipleri Çiçek Pasajı ve Nevizade'de ki işletmelerde denetimlerde bulundu. Zabıta görevlileri mekanlarda sosyal mesafe kuralı, el hijyeni, koruyucu ekipman ve maske kullanımı konusunda bilgilendirmelerde bulunurken, masalar arasındaki mesafeleri de mezura ile ölçtü.

Restoranını açan işletme sahiplerinden Nevin Okumuş, "Sabah dezenfekte yaptık. sosyal mesafemizi ayarladık, personelimizi eldiven ve maskesini temin ettik. Şu an servisimize başladık" dedi.

Bir diğer işletmeci ise "Mekanı açtık ama müşteri gelir mi gelmez mi bilmiyorum" diyerek endişesini dile getirdi.

Taksim'de restoran ve kafeler yeni normale hazır

Kaynak: İHA

Manşet

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