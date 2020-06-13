Taksim'de ehliyeti olmayan ve alkollü çıkan Irak vatandaşı polise itiraz edince Türkler karşılık verdi İstanbul Taksim'de alkollüyken araç kullanan ve ehliyeti olmayan Iraklı polise itiraz edince orada bulunan bir Türk vatandaşı "Bağırmayacaksın benim polisime" diyerek tepki gösterdi.

Taksim'de alkollüyken araç kullanan ve ehliyeti olmayan Iraklı polise itiraz edince tepki Türk vatandaşlarından geldi.

IRAK'TA POLİS OLDUĞUNU SÖYLEYEN KİŞİNİN ÜSTÜNDEN EHLİYET ÇIKMADI

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis, aracını park yasağı bulunan yerde bırakan bir kişiden kimlik istedi. Üzerinden herhangi bir kimlik ya da pasaport çıkmayan kişinin ehliyetinin de yanında olmadığı görüldü. Bunun üzerine polis, kendisinin de Irak'ta polis olduğunu söyleyen kişiye alkol testi yaptı.

279 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Ehliyetsiz olarak araç kullanan Iraklı polise yapılan testte 279 promil alkollü olduğu görüldü. Bunun üzerine adının Maher Adıl Adnan E.G. olduğu öğrenilen Iraklı'ya ehliyetsiz araç kullanma, alkollü araç kullanma ve ruhsat bulundurmamadan toplam 3 bin 833 TL para cezası kesildi.

"BAĞIRMAYACAKSIN BENİM POLİSİME"

Öte yandan, kendisine ceza yazıldığı için polislerle tartışan Iraklı'yı gören bir vatandaş isyan etti. Yoldan geçerken olan biteni görüp olay yerine gelen vatandaş, "Bağırmayacaksın benim polisime. Bizim ülkemizde bize böyle davranamazsın diyerek Iraklı turiste tepki gösterdi.

Irak'ta polis olduğunu söyleyen ve 279 promil alkollü olduğu görülen Iraklı turist, işlemlerinin tamamlanması için polis merkezine götürülürken, aracı da çekiciyle kaldırıldı.

Kaynak: İHA