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Taksim'de kadınlara karanfil sürprizi, KADES tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Taksim'de kadınlara karanfil sürprizi, KADES tanıtıldı

Taksim'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı, KADES uygulamasını tanıttı.

Taksim'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı, KADES uygulamasını tanıttı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstiklal Caddesi ve Taksim Meydan'da kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve kadına şiddetin önlenmesini sağlamak amacıyla kadınlara karanfil dağıtarak Kadınlar Günü'nü kutladı ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirmeler yaptı.

Uygulamaya katılan kadınlardan Rüveyda Alim, "Bugünün diğer günlerden hiçbir farkı yok. Bugün güzel çiçek verildi evet çok güzel. Bir gün değil her gün Kadınlar Günü olmalı. Ülkemizde kadınlara her gün değer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün çok güzel bir gün çiçekler alıyoruz mutlu olduk. Ama kalan 364 gün de korkmamamız lazım" diye konuştu.

"Kadınların bir kere de olsa herkes tarafından anılması çok güzel bir şey"

Polis ekiplerinden çiçek alınca duygulanan Özlem Yılmaz ise "Biraz duygulandım. Çok güzel bir şey. Kadınların bir kere de olsa herkes tarafından anılması çok güzel bir şey. Bugün böyle bir incelik göstermeleri çok önemli ve çok güzel bir şey. İnşallah bundan sonra da böyle devam eder" dedi.

Öte yandan, polis ekipleri, çalışan kadın basın mensuplarının da Kadınlar Günü'nü kutlayarak onlara karanfil verdi. - İSTANBUL

Taksim'de kadınlara karanfil sürprizi, KADES tanıtıldı

Taksim'de kadınlara karanfil sürprizi, KADES tanıtıldı

Taksim'de kadınlara karanfil sürprizi, KADES tanıtıldı

Taksim'de kadınlara karanfil sürprizi, KADES tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Toplum Destekli Polislik, Kadınlar Günü, Taksim, KADES, Yerel, Haberler

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