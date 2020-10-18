Taksim'de ilginç kostümleriyle ilgi odağı oldular
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Taksim'de ilginç kostümleriyle ilgi odağı oldular

18.10.2020 17:11 | Son Güncelleme: 18.10.2020 17:22

Taksim'de ilginç kostümlerle sokak sanatı yapan 3 kişi, görenlerin ilgi odağı oldu.

Taksim'de ilginç kostümlerle sokak sanatı yapan 3 kişi, görenlerin ilgi odağı oldu.

Taksim'de 3 kişi üzerlerine ilginç kostümler giyerek sokak sanatı yapmak için İstiklal Caddesi'nde dolaştı. Farklı tarzlarıyla dikkatleri çeken 3 kişiyi görenler fotoğraf çekmek için sıraya girdi. Korona virüs pandemisinden beri sokak sanatçılarının azaldığını ve sokak sanatının önemine dikkat çekmek istediklerini söyleyen ekip, cadde boyunca yoğun ilgiyle karşılaştı. Türk kültürüne ve değişik kültürlere ait kıyafetlerle dolaşan 3 arkadaş, çocuklara da balon dağıttı.

126 ülke gezdiğini ve 9 dil bildiğini söyleyen sokak sanatçısı Hüseyin Fevzi Marangoz, "16 yıldır bu işi yapıyorum. 126 ülke gezdim. Ana dilim gibi 9 tane dil biliyorum. Birçok ülkede olduğu gibi sokak sanatı yapmak istiyoruz. Türkiye'de pandemiden sonra kimse yapmıyor bu işi doğru dürüst. Ben de burada boşluk gördüm ve sokak sanatı yaparak caddelere biraz renk katmak için yapıyorum. Sokak sanatçısı müzisyenlik değildir. Sergilediğimiz kostümlerin çoğu kendi Türk kültürümüze ait veya değişik kültürlere ait. Şu an hem şaman hem de Hezarfen Ahmet Çelebi kostümüyle geziyoruz. Bazen Galata Kulesi önünde, Sultanahmet'te, Taksim'de ve İstanbul çevresinde yapıyoruz. Bayağı bir ilgi alaka var insanlardan. Zaten caddenin böyle bir şeye ihtiyacı var" diye konuştu.

-İHA-

Taksim'de ilginç kostümleriyle ilgi odağı oldular
Taksim'de ilginç kostümleriyle ilgi odağı oldular
Taksim'de ilginç kostümleriyle ilgi odağı oldular
Taksim'de ilginç kostümleriyle ilgi odağı oldular
Taksim'de ilginç kostümleriyle ilgi odağı oldular
Taksim'de ilginç kostümleriyle ilgi odağı oldular
Taksim'de ilginç kostümleriyle ilgi odağı oldular
Taksim'de ilginç kostümleriyle ilgi odağı oldular
Taksim'de ilginç kostümleriyle ilgi odağı oldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜMER AVCI

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