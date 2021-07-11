Taksim alt geçit durağındaki İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
Beyoğlu'nda, Taksim Meydanı alt geçidindeki durağa yanaşan İETT otobüsünün motorunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Beyoğlu'nda, Taksim Meydanı alt geçidindeki durağa yanaşan İETT otobüsünün motorunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Taksim'de bulunan Cumhuriyet Caddesi Alt Geçidi'ndeki durağa yanaşan Gaziosmanpaşa-Taksim seferini yapan İstanbul Otobüs A.Ş.'ye ait otobüsün motorunda yangın çıktı. Araçtan dumanların yükseldiğini fark eden şoför, yolculara haber vererek, otobüsü tahliye ettirdi.
Yangın nedeniyle dumanla dolan alt geçit, bir süre araç trafiğine kapatıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Alt geçit, araç trafiğine tekrar açılırken yanan otobüste hasar meydana geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar