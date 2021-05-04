Taksiciyi böyle bıçakladı
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Taksiciyi böyle bıçakladı

İhlas Haber Ajansı / YUSUF EKER - Haberler | 3. Sayfa

Taksiciyi böyle bıçakladı İzin belgesi olmadığı için yolcu kabul etmedi, çıkan kavgada bıçaklandı Silivri'de Çorlu'ya gitmek için taksiye binmek isteyen şahıslar ile tam kapanma nedeniyle izin belgesi olmadığını söyleyen taksici arasında kavga çıktı.

Taksiciyi böyle bıçakladı

İzin belgesi olmadığı için yolcu kabul etmedi, çıkan kavgada bıçaklandı

İSTANBUL - Silivri'de Çorlu'ya gitmek için taksiye binmek isteyen şahıslar ile tam kapanma nedeniyle izin belgesi olmadığını söyleyen taksici arasında kavga çıktı. Olayda bıçaklanan taksici yaralanırken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Silivri Selimpaşa'da yaşandı. İddiaya göre, taksicilik yapan Hüsnü Karadağ'ın yanına gelen iki kişi Çorlu'ya gitmek istediklerini söyledi. Taksici, kısıtlamada yola çıkmak için izin belgesi olmadığını söyledi. Bunun üzerine çılgına dönen şahıslar taksiciyi darp etmeye başladı. Şahıslardan biri darp edilince yere düşen taksiciyi bıçakladı. 3 yerinden bıçaklanan taksici kanlar içerisinde yere yığılırken, şahıslar olay yerinden kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Karadağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Taksicinin bıçaklandığı o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Taksiciyi böyle bıçakladı
Taksiciyi böyle bıçakladı
Taksiciyi böyle bıçakladı
Taksiciyi böyle bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF EKER

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