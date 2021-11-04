Taksiciyi bayıltıp parasını gasbettiler

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'de kimliği belirsiz 3 kişi, müşteri gibi bindikleri taksinin şoförü Süleyman Burak Yalgın'ı (29) başına sert cisimle vurarak bayıltıp, cebindeki yaklaşık bin TL'yi alarak kaçtı. Takip uygulamasından yeri tespit edilen Yalgın, baygın halde bulundu.

Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde bugün saat 06.30 sıralarında kimliği belirsiz 3 kişi, Süleyman Burak Yalgın yönetimindeki 20 T 0294 plakalı taksiye bindi. Taksiyle Merkezefendi ilçesi Merkezefendi Mahallesi Badem Sokak'ta tenha bir sokağa giden 3 kişiden biri, sürücü Yalgın'ın başının arkasına sert bir cisimle vurarak bayılttı. Şüpheliler, Yalgın'ın cebindeki yaklaşık bin TL'yi alarak kaçtı.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.