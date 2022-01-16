Taksiciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nda arbede (1) - Haberler
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Taksiciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nda arbede (1)

Taksiciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nda arbede (1)
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe - Haberler | Güncel

İSTANBUL Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Olağan Genel Kurulu'nda bazı taksiciler arasında arbede yaşlandı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Olağan Genel Kurulu'nda bazı taksiciler arasında arbede yaşlandı.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası yeni başkanını seçmek için Haliç Kongre Merkezi'nde Olağan Genel Kurulu'nu yapmaya başladı. 5 kişinin aday olduğu seçimlerde, İTEO Başkanı Eyüp Aksu konuşma yaparken üyeler arasında başlayan sözlü tartışma arbedeye döndü. Başkan adayları üyeleri sakinleştirmeye çalışırken salon agelen polis ekipleri grupları ayırdı. Polis güvenlik önlemi aldı.


- İstanbul
Taksiciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nda arbede (1)

Taksiciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nda arbede (1)

Taksiciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nda arbede (1)

Taksiciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nda arbede (1)

Taksiciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nda arbede (1)

Taksiciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nda arbede (1)

Taksiciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nda arbede (1)

Taksiciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nda arbede (1)

Taksiciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nda arbede (1)

Taksiciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nda arbede (1)

Taksiciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nda arbede (1)

Taksiciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nda arbede (1)

Taksiciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nda arbede (1)

Taksiciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nda arbede (1)

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Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe - Son Dakika Haberleri
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Taksiciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nda arbede (1)

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