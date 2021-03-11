Taksi ilerlemiyor diyerek hem şoförü hem de yanındaki kadını dövdü
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Taksi ilerlemiyor diyerek hem şoförü hem de yanındaki kadını dövdü

11.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:59

İstanbul Bayrampaşa'da bir yolcu bindiği taksinin trafikte ilerlemediğini ileri sürüp taksiciyi dövmeye başladı. Saldırgan, yanındaki kadının kavgayı ayırmaya çalışması üzerine kadını da darbetmeye başladı. Bunun üzerine olayı görüp gelen vatandaşlar ise saldırganı dövdü. Kavga anı kameraya yansıdı.

Dün saat 14.45 sıralarında Bayrampaşa Eski Edirne Asfaltı Taşocağı durağında meydana gelen olayda, iddiaya göre, bir erkek yanındaki kadınla takside yolculuk ettiği sırada, taksinin ilerlemediğini öne sürerek şoförle tartışmaya başladı. Bir süre devam eden tartışmanın ardından şoför aracı durdurdu.

ŞOFÖRÜ DARBETMEYE BAŞLADI

Ardından erkek yolcu araçtan inerek, şoförü darbetmeye başladı. Bu sırada erkek yolcunun yanında bulunan ve eşi olduğu belirtilen kadın kavgayı ayırmaya çalıştı.

SALDIRGANI DÖVDÜLER

Ancak erkek yolcu, hem yanındaki kadını hem de şoförü darbetmeye devam etti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırdı. Bunun üzerine çevredeki bazı vatandaşlar kadını ve şoförü darbetmeye çalışan şahsı dövdü. Yaşanan olay çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Taksi ilerlemiyor diyerek hem şoförü hem de yanındaki kadını dövdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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