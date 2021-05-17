Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki tarlaya savrulup, takla attı.

ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki tarlaya savrulup, takla attı. Kazada, 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Mihalıççık ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Demir'in kullandığı 19 TD 272 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp tarlaya savrularak takla attı. Kazada, sürücü Ahmet Demir (26), Mehmet Demir (53), Abdurrezzak Demir (41) ile İbrahim Karadağ (27) yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Eskişehir Şehir Hastanesi ve Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Mehmet Demir ile Abdurrezzak Demir'in durumlarının ağır olduğu belirtildi.


Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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