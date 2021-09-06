Takla atan araçtan burnu kanamadan çıktı, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü
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Takla atan araçtan burnu kanamadan çıktı, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü

Takla atan araçtan burnu kanamadan çıktı, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil takla attı.

Isparta'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil takla attı. Sürücü takla atan otomobilden burnu kanamadan çıktı.

Modernevler Mahallesi çevre yolunda sabaha karşı saat 04.00 sıralarında feci bir trafik kazası meydana geldi. Hulusi Özdemir'in kullandığı 06 MYA 59 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüje çarptı. Aşırı hızlı olduğu ileri sürülen otomobil çarpmanın da etkisiyle takla attı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 ve emniyet ekibi sevk edildi. Sürücü ekiplerin de yardımıyla takla atan araçtan burnu kanamadan çıktı.

Özdemir tedbir amaçlı 112 ekipleri tarafından şehir hastanesine götürüldü. Daha sonra takla atan araç itfaiye ve çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazaya karışan araçta büyük oranda maddi hasar oluşurken, çarpmanın etkisiyle refüjdeki teller yerinden çıktı. Polis kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - ISPARTA

Takla atan araçtan burnu kanamadan çıktı, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü
Takla atan araçtan burnu kanamadan çıktı, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü
Takla atan araçtan burnu kanamadan çıktı, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü
Takla atan araçtan burnu kanamadan çıktı, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü
Takla atan araçtan burnu kanamadan çıktı, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü
Takla atan araçtan burnu kanamadan çıktı, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Takla atan araçtan burnu kanamadan çıktı, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü - Haberler
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