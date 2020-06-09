Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
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Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı.

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
09.06.2020 11:27 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:11

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Sürücü, kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, akşam saatlerinde D-400 karayolu Andifli Mahallesi Çerçiler mevkisi Kaş istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Cırık yönetimindeki 07 Z 0099 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında dağlık alana çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Otomobilde maddi hasar oluşurken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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