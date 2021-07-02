Take-Two, RDR 2'nin Yüz Animasyonlarını Yapan Dynamixyz'i Satın Aldı
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Take-Two, RDR 2'nin Yüz Animasyonlarını Yapan Dynamixyz'i Satın Aldı

Take-Two, RDR 2'nin Yüz Animasyonlarını Yapan Dynamixyz'i Satın Aldı
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Yüz animasyonu oluşturmada "dünya çapında lider" olan Fransız şirketi Dynamixyz, Take-Two Interactive Software tarafından satın alındı.

Yüz animasyonu oluşturmada "dünya çapında lider" olan Fransız şirketi Dynamixyz, Take-Two Interactive Software tarafından . İki kurum arasındaki işbirliğinin etkileri Red Dead Redemption II ve NBA 2K21'de görmüştük. Şimdi, Fransızlar hizmetlerini yalnızca Amerikan şirketine ve diğerlerinin yanı sıra Rockstar Games ve 2K dahil olmak üzere yan kuruluşlarına sağlayacak.

Satın almanın finansal detayları açıklanmadı, ancak her iki şirketin de neye imza attıklarını bildiğini varsayabiliriz. 2010 yılında kurulan Dynamixyz, son on yılda yalnızca video oyunlarının geliştirilmesinde değil, aynı zamanda animasyon dizileri ve filmlerinde de çalıştı. Örnek vermek gerekirse şirket, Love, Death and Robots ve Avengers: Endgame gibi filmlerin animasyonları için çalışmalar yaptı.

Dynamixyz Nasıl Bir Firma?

Peki bu şirket bu kadar yüksek profilli projelere dahil olmayı nasıl başardı? Dynamixyz'in hareket yakalama, yüz analizi, tam üç boyutlu işleme ve CGI, görüntü işleme ve makine öğrenimini birleştiren teknolojiler için bir dizi tescilli son teknoloji ürünü araç kullanması gerçeğinden kaynaklandı. 'de strateji ve bağımsız yayıncılık başkan yardımcısı ve direktörü Michael Worosz, bunu "ABD şirketinin birinci sınıf yayıncılık ve geliştirme yapısına son derece tamamlayıcı ve stratejik bir katkı" olarak nitelendirdi. Şunları ekledi:

"Gaspard ve Dynamixyz'deki vizyoner ekip hak edilmiş bir üne sahip (…) ve çalışmaları gişeden oturma odasına kadar dünya çapında milyonlarca insanı büyüledi."

Yukarıda bahsedilen Gaspard Breton, Dynamixyz'in tamamının Take-Two ailesine katılmaktan ve geliştirme ekiplerinin özel ortağı olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi ve şunları da ekledi:

"Rockstar Games ve 2K ile çalıştıktan sonra, Take-Two'nun yaratıcı mükemmellik konusundaki kararlılığını ilk elden biliyoruz ve bu hedefe ulaşmalarına yardımcı olmak ve izleyicileri daha fazla büyülemek ve onların ilgisini çekmek için araçlarımızı ve teknolojimizi kullanma fırsatını memnuniyetle karşılıyoruz."

Son zamanlarda ortaya çıkan ilginç söylentilere konu olan 'nın veya daha uzun vadede Red Dead Redemption 3'ün inanılmaz animasyon kalitesi ile geleceğinden neredeyse eminiz.

Kaynak: Turkmmo

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