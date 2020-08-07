Tahtalı Dağı zirvesinden uçuşlar başladı
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Tahtalı Dağı zirvesinden uçuşlar başladı

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki 2 bin 365 rakımlı Tahtalı Dağı zirvesinden yamaç paraşütü atlayışları, normalleşme sürecinde yeniden başladı.

Tahtalı Dağı zirvesinden uçuşlar başladı
07.08.2020 08:09 | Son Güncelleme: 07.08.2020 09:23

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki 2 bin 365 rakımlı Tahtalı Dağı zirvesinden yamaç paraşütü atlayışları, normalleşme sürecinde yeniden başladı. Yerli ve yabancı yüzlerce turist, atlayışlara yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu yönetiminin koronavirüs önlemleri kapsamında, yamaç paraşütü uçuşlarının durdurulması önerisinin ardından yamaç paraşütçüleri, Tahtalı zirvesinden atlayışları askıya aldı. Zirveden atlayışları organize eden Escape Yamaç Paraşüt Okulu ortağı Mehmet Dursun, Tahtalı Teleferik'in açılmasıyla atlayışların başlayacağını duyurdu. Normalleşme sürecinde teleferiğin açılmasının ardından zirveye akın eden turistler, yamaç paraşütü atlayışı yapmayı da ihmal etmiyor.

Atlayışların çok ilgi gördüğünü anlatan Mehmet Dursun, "Biz hazırlıklarımızı sezon başında tamamlamıştık. Her türlü hijyen önlemimizi aldık. Atlayışların başlaması için teleferik seferlerinin de başlaması gerekliydi. Çünkü zirveye teleferikle çıkıp, paraşütle iniyoruz. Teleferik seferlerinin başlaması yamaç paraşütü tutkunlarının da rezervasyonlarını artırdı" diye konuştu. Koronavirüs salgını önlemleri başladığında federasyonun her türlü sportif atlayışın durdurulmasını önerdiğini aktaran Dursun, "Yasak yoktu fakat biz yamaç paraşütçüleri her ayrıntıyı düşünerek bir karar aldık ve uçuşlarımızı durdurduk. 5 aya yakın ne turistik ne de sportif atlayış yaptık" dedi. 

Mehmet Dursun, manzarasıyla ilgi çeken Tahtalı zirvesinin, 20 dereceye yakın sıcaklık farkıyla da yaz ortasında serinleme imkanı verdiğini aktardı.


Kaynak: DHA

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