Tahta Yürek" Sahnede "Doğruluk ve Üretkenlik" Mesajı Verecek

İLYAS GÜN - Samsun'da yaşayan Murat Dölek, 12 yıl önce tasarladığı "Tahta Yürek" isimli ahşap hediyelik eşyayla ilgili tiyatro oyunu yazdı.

Çalışmalarını Çiftlik Caddesi'ndeki atölyesinde sürdüren ahşap oyma ustası ve tiyatro oyuncusu Murat Dölek, 2006 yılında yapımına başladığı "Tahta Yürek" isimli ahşap hediyelik eşyanın hikayesini tiyatro sahnesine taşımaya hazırlanıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumundan geçen yıl patentini de aldığı kafası kitap şeklinde, kalbi ile tek kolu bulunan şekilde kompozisyonla tasarladığı hediyelik eşya "Tahta Yürek"i dünyanın farklı ülkelerine gönderen Dölek, şimdi de "Tahta Yürek" isimli tiyatro oyunu yazdı.

Kendisinin oynayacağı tek kişilik oyunun dekorunu da atölyesinde kendisi tasarlayan Dölek, oyunda izleyicilere, "Tahta Yürek" yaparken bir taraftan da doğruluk ve üretken olma konusunda mesaj verecek.

Murat Dölek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tahta Yürek'i bugüne kadar Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerdeki binlerce kişiye gönderdiğini söyledi.

Tahta Yürek'in bir hikayesi bulunduğunu dile getiren Dölek, "İnsanın hayatında yaşayabildiklerinin hepsini Tahta Yürek ile canlandırabiliyorum. Dans eden, yürüyen, merdiven çıkan, ders çalışan, yani insanın yapabileceği hareketleri Tahta Yürek'e yansıtma gayretindeyim. Bunun sadece bir hediyelik eşya değil, hikayesi de olduğunu anlatmak için Tahta Yürek'i tiyatro oyunu haline getirdim. Bunu çocukların, özellikle ailelerin görmesini çok arzuluyorum." dedi.

Tahta Yürek'in kafasının bilgeliği anlattığı için kitap şeklinde, sevgiyi anlattığı için de kalbi olduğunu, insanların sarılması için tek kolu bulunduğunu belirten Dölek, şöyle konuştu:

"Oyunda atölyemi sahne haline getiriyorum. Sahnede Tahta Yürek yapacağım. Yani bir sanatçı nasıl üretim yapıyor, bunu insanların görmesini istiyorum. Pinokyo gibi Don Kişot gibi Tahta Yürek de artık sahnede olacak. İnteraktif bir oyun olacak. Sahnede o an kahve yapıp seyirciye ikram edeceğim. Yaptığım Tahta Yürekleri de seyircilere hediye edeceğim. Oyunda şiir ve edebiyat da olacak. Sahnede Tahta Yürek yaparken çocuklara iyiliği, güzelliği ve üretken olmayı öğreteceğim."

Dölek, oyunu kasım ayı içinde tiyatroseverlerle buluşturmayı planladığını kaydetti.