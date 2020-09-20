Tahran Koronavirüsle Mücadele Başkanı, sınırlamaların geri getirilmesini istedi
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Tahran Koronavirüsle Mücadele Başkanı, sınırlamaların geri getirilmesini istedi

Tahran Koronavirüsle Mücadele Kurulu Başkanı Ali Rıza Zali, İran'ın başkenti Tahran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 3'üncü dalganın başladığını belirterek, Sağlık Bakanlığı'ndan sınırlamaların geri getirilmesini istedi.

Tahran Koronavirüsle Mücadele Başkanı, sınırlamaların geri getirilmesini istedi
20.09.2020 13:45 | Son Güncelleme: 20.09.2020 13:45

Tahran Koronavirüsle Mücadele Kurulu Başkanı Ali Rıza Zali, İran'ın başkenti Tahran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 3'üncü dalganın başladığını belirterek, Sağlık Bakanlığı'ndan sınırlamaların geri getirilmesini istedi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre Zali, düzenlediği basın toplantısında, "Tahran'da salgının 3'üncü dalgası başladı. Eğer ciddi önlemler alınmazsa önümüzdeki haftalar çok zor geçecek." dedi.

Halkın virüsle mücadele için belirlenen talimatlara ve fiziki mesafe kurallarına uyma oranının yüzde 80'den yüzde 15'lere gerilediğini belirten Zali, konuyla ilgili Sağlık Bakanı'na bir mektup yazarak Kovid-19'la mücadele kapsamında "uzaktan çalışma" uygulaması başta olmak üzere sınırlamaların geri getirilmesi talebinde bulunduğunu aktardı.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

Kovid-19'dan en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran'da ekonomik kaygılar nedeniyle atılan "erken normalleşme" adımları salgının tehlikeli boyutlara ulaşmasına neden oldu.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede bugün itibarıyla virüs kaynaklı can kaybı 24 bin 301'e, vaka sayısı da 422 bin 140'a ulaştı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Mustafa Melih Ahıshalı
Mustafa Melih Ahıshalı
AA Editörü
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