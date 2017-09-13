Tahran'da "İbrahim Müteferrika" Sempozyumu Düzenlenecek

İran'da, Tahran Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile İran Kitapevi Kurumu'nun ortak organizasyonuyla, ilk Türk matbaasının kurucusu "İbrahim Müteferrika ve İslam dünyasına etkisi" konulu uluslararası sempozyum düzenlenecek.



Tahran YEE Müdürü Turgay Şafak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ocak ayında Tahran'da yapılacak sempozyumda, İbrahim Müteferrika'nın hayatı ve kişiliğinin yanı sıra, Osmanlı, İran ve İslam dünyasındaki etkilerinin de ele alınacağını belirtti.



Müteferrika'nın yalnızca Osmanlı için değil, tüm İslam dünyasını etkilemiş bir şahsiyet olduğunu kaydeden Şafak, "Müteferrika İslam dünyasına matbaayı ilk getiren kişi olmasının yanı sıra hem bir tarihçi hem de bir düşünür olarak değerlendirilmesi gereken bir isimdir." dedi.



"İbrahim Müteferrika ve İslam dünyasına etkisi" sempozyumunda, Müteferrika'nın tarihi şahsiyeti, eserleri, matbaasında basılan Farsça eserler, Farsça'nın yaygınlaştırılmasındaki rolü, matbaa faaliyetlerinin Osmanlı imparatorluğu ve İslam dünyasındaki etkileri gibi ana konuların ele alınması bekleniyor.



Sempozyuma sunumlarıyla katılmak isteyenler, 500 kelimeyi aşmayacak tebliğ özetlerini en geç 6 Kasım 2017, tamamını ise en geç 6 Aralık 2017 tarihine kadar muteferrika@ketab.ir adresine gönderebilirler.