Tahmazoğlu'ndan ayakkabıcılara bin 500 TL destek
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Tahmazoğlu'ndan ayakkabıcılara bin 500 TL destek

Tahmazoğlu'ndan ayakkabıcılara bin 500 TL destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey ilçesinde faaliyet gösteren ayakkabı tamircilerine ve satıcılarına destek oluyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey ilçesinde faaliyet gösteren ayakkabı tamircilerine ve satıcılarına destek oluyor.

Pandemi sürecinde esnafın yanında olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ayakkabıcı esnafının da yüzünü güldürdü. Tahmazoğlu, ayakkabı tamircilerine bin 500 TL destek olurken, perakende satıcılarından ise ortalama 100 çift ayakkabı alarak önemli bir destekte bulunuyor.

"Bu süreci birlikte atlatacağız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, pandemi sürecinde ayakkabı sektörüne destek olduklarını belirterek, "Ayakkabı sektörü Gaziantep için çok önemli sektörlerden bir tanesi. Gaziantep'te üretilen ayakkabıların imalatı ülkemizin ihtiyacı olan ayakkabıların üretilmesi ve ihracat edilmesi ülkemiz adına guru verici. Şahinbey Belediyesi olarak pandemi sürecinde ayakkabıcı esnafımızın yanında olduk. Onlara bin 500 TL nakdi destek sağladığımız gibi şimdi de yine ayakkabı satıcılarımızdan ortalama 100 çift ayakkabı almak suretiyle destek oluyoruz. Ayakkabı sektöründeki tüm esnafımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu süreci hep birlikte atlatacağız" dedi.

"Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum"

Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce, verilen desteğin Türkiye'de örnek teşkil ettiğini belirterek, "Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na Gaziantep'teki ayakkabıcılara yapmış olduğu destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Pandemi dönemindeki bu zorlu süreçte ilk desteği ayakkabı tamircilerine bin 500 TL vererek yapıldı. Ardından Şahinbey ilçesinde faaliyet gösteren 264 ayakkabı satıcılarından ortalama 100 çift ayakkabı satın alınması sağlanıyor. Bu Türkiye'deki en büyük nakdi alımdır. Bu çok güzel ve örnek bir hizmet, Şahinbey diğer belediyelerimize örnek olur. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Tahmazoğlu'ndan ayakkabıcılara bin 500 TL destek
Tahmazoğlu'ndan ayakkabıcılara bin 500 TL destek
Tahmazoğlu'ndan ayakkabıcılara bin 500 TL destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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