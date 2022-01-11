Tahliye uçağı Almatı Havalimanı'ndan havalandı - Haberler
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Tahliye uçağı Almatı Havalimanı'ndan havalandı

Tahliye uçağı Almatı Havalimanı'ndan havalandı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Yıldız - Haberler | Güncel

KAZAKİSTAN'DA meydana gelen olayların ardından uçuşların durdurulmasıyla Almatı şehrinde kalan personel, iş adamları ve Türk yolcuların tahliye edecek uçak Almatı Havalimanı'ndan havalandı.

KAZAKİSTAN'DA meydana gelen olayların ardından uçuşların durdurulmasıyla Almatı şehrinde kalan personel, iş adamları ve Türk yolcuların tahliye edecek uçak Almatı Havalimanı'ndan havalandı. Tahliye uçağında bulanan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı operasyonu yakından takip ediyor.

Kazakistan'da meydana gelen olayların ardından uçuşların durdurulmasıyla Almatı şehrinde görevde bulunan Türk Hava Yolları pilot ve kabin çalışanlarının yanı sıra özel hava kargo şirket personellerinin ve Türk vatandaşlarının tahliyesini yapan TK-6093 sefer sayılı uçak saat 10.40'ta hareket etti. Kazakistan Hükümeti ve Sivil Havacılığı'ndan alınan izinlerinden ardından Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Kazakistan'a giderek tahliye seferindeki operasyonu yakından yöneterek personeline eşlik ediyor. Tahliye uçağında 3'ü bebek 167 yolcu bulunuyor.


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