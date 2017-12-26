Bursa'nın Mudanya ilçesinde Tahir Ağa Hamamı hizmete açıldı.



Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek kültür merkezi haline getirilen Tahir Ağa Hamamı, Mudanyalıların talebi üzerine yeniden düzenlenerek hamam haline getirildi. Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Murat Ünal, Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emir Ali Usta ve vatandaşların iştirakiyle Tahir Ağa Hamamı hizmete açıldı. Tam teşekküllü hamam olan Tahir Ağa Hamamı'nda 12 kurna, göbek taşı, sauna, kese, masaj ve duş hizmetleri verilecek. Hamamdan sabah 06: 00, akşam 23: 00 saatleri arasında şimdilik sadece erkekler faydalanabilecek. Hamamı Nazım Ceran işletecek.



Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, "Bu işletmemizi ilçemize kazandıranlara şükranlarımı sunuyorum. İlçemizin ihtiyaç duyduğu bir işletmeydi. Hayırlı olsun" dedi.



AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Murat Ünal, "Vatandaşımızın ne arzusu varsa onları çözmek bizim boynumuzun borcu. İnşallah çok kısa sürede sahilide bitireceğiz. Bütün AK Parti ailesi olarak hepimiz Mudanya halkının emrindeyiz. İnşallah güzel hizmetler olur" diye konuştu. - BURSA