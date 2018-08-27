Taekwondo'da Büyük Başarı

Birçok ilin katıldığı müsabakalarda sporcular kıyasıya mücadeleler yaşandı.

Katıldığı birçok müsabakada ilimizi en iyi şekilde tanıtan Elazığ Belediyesi

Ulaşım Spor Kulübü sporcuları taekwondo dalında ilimize derecelerle döndü.

Anadolu Yıldızları Türkiye Şampiyonası 53 kilogramda Mustafa Yaşar Barut Türkiye birinciliği, Ümitler Türkiye Şampiyonası 87 kilogramda Alperen Dalıcı Türkiye üçüncülüğü, Yıldızlar Türkiye Şampiyonası 65 kilogramda Yunus Emre Kopar Türkiye üçüncülüğü ile dereceye girdi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, derece alan ve müsabakalara katılan tüm sporcuları tebrik ederek şunları kaydetti. "Elazığ Belediyesi

Ulaşım Spor Kulübü sporcularını tebrik ediyorum ilimizi en iyi şekilde tanıttılar. Bize bu gururu yaşattıkları için her birisine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hem sosyal sorumluluk olarak hem de sportif açıdan sporcularımıza büyük destek veriyoruz. Onlar da sağolsunlar verilen emeklerin karşılığını her zaman derece kazanarak, kürsüden inmeyerek veriyorlar. Elazığ sporda zirvenin en önemli illerinden birisi olmaya devam edecektir. Ben tekraren tüm sporcularımızı tebrik ediyorum"