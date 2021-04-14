Tadım'dan kaliteli ve sağlıklı kuruyemiş ürünleri

Ramazan Ayı sofralarının vazgeçilmezi kuruyemiş ve kuru meyveler, sağlıklı ve dengeli beslenmeyi destekleyen gıdaların en pratik yolu olarak öne çıkıyor.

Ramazan Ayı sofralarının vazgeçilmezi kuruyemiş ve kuru meyveler, sağlıklı ve dengeli beslenmeyi destekleyen gıdaların en pratik yolu olarak öne çıkıyor.

Tadım açıklamasına göre, hijyen koşullarına dikkat edilerek ambalajlanan ürünler, Tadım paketlerinde tüketicisiyle güvenle buluşuyor. Özellikle Kovid-19 salgını sürecinde Ramazan keyfini yaşarken gıda hijyeni ve güvenliği için ambalajlı ürün tüketimi daha fazla önem kazanıyor.

Tadım'ın ürün gamında yer alan hurma, kuru kayısı, gün kurusu, sarı üzüm gibi kuru meyveler vücudun şeker ihtiyacını en doğal yoldan karşılarken yüksek lif içeriğiyle hazımsızlığa iyi geliyor.

Ceviz içi, fındık, badem, kaju gibi çiğ kuruyemişler ise gün boyu uzun süre tok tutarken ihtiyaç duyulan besin ögelerini de sağlıyor. Çekirdek ve karışık kuruyemiş ise iftar sonrası aile sohbetlerinin en keyifli eşlikçisi oluyor.

Açıklamada verilen bilgilere göre, baharın gelmesiyle ısınan havalar ve uzun süren oruç saatleri dengeli beslenme gerekliliğini de beraberinde getiriyor. Kuruyemiş ve kuru meyveler bu dönemde vücuda ihtiyacı olan enerjiyi sağlarken vitamin ve mineral ihtiyacını da karşılamaya yardımcı oluyor. Ayrıca uygun zamanda ve miktarda alınan kuruyemiş ve kuru meyve, tokluk hissini güçlendiriyor, iftar sonrası oluşabilecek hazımsızlık sorunlarını ortadan kaldırıyor.

Sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmek için kuruyemiş ve kuru meyve tüketilmesi uzmanlar tarafından da tavsiye edilen besinler arasında yer alıyor. Bu süreçte en çok dikkat edilmesi gereken şey ise; kuruyemiş ve kuru meyveleri paketli ambalajlarda satın alarak gıda hijyenine ve güvenliğine önem vermek.

Açıkta satılan kuruyemişlerde "aflatoksin" riski

Açıkta satılan kuru yemişler tarladan sofraya gelene kadar hiçbir hijyen koşullarını sağlayamadığı gibi uygun saklama koşullarının yerine getirilmemesiyle toz, küf gibi insan sağlığını ciddi oranda olumsuz yönde etkileyen kanserojen "aflatoksin" maddesini ortaya çıkararak büyük risk oluşturuyor.

Bu nedenle resmi kontrollere tabi ambalajlı ürünlerin tüketilmesi uzmanların önemle üzerinde durduğu konuların başında geliyor.

Paketli kuruyemiş pazarının öncü markası Tadım, kuruyemiş ve kuru meyveleriyle Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri olurken geniş ürün gamıyla herkesin damak zevkine uygun ambalajlı ürünler sunuyor.

Sağlıklı kuruyemiş seçenekleri

Korunaklı ambalajları ile dalından koptuğu andaki tazeliğini ve doğallığını muhafaza eden Tadım Hurma'yı iftarda oruç açarken veya sahurda tüketerek halsizlik ve sindirim problemlerinin önüne geçmek mümkün.

Tadım Kuru Kayısı hem lif hem de içerdiği vitamin ve mineraller yönünden oldukça zengin. Uzun süre aç kalınan ramazan ayında tüketildiğinde sıvı ve mineral kayıplarını tolere ediyor. Posa oranı yüksek bir besin olan kuru kayısı, doğal yolla sağladığı meyve şekeri sayesinde hem vücudun enerji ihtiyacını karşılıyor hem de sindirim sistemini destekliyor.Tadım, ürün gamında güneş ışınlarıyla ve doğal yolla kurutulan gün kurularına da yer veriyor. Tadım ceviz içi ve gün kurusu ise, ceviz ve kayısıyı aynı anda yemek isteyenlerin tercihi olarak öne çıkıyor.

Güneşte kurutulan kayısılar, içeriğinde hiçbir katkısı maddesi olmadan en doğal haliyle cevizle aynı pakette lezzetli bir ikili oluyor. İçerdiği vitamin ve minerallerle değişen beslenme düzenine karşı vücudu desteklerken diğer yandan uzun saatler boyunca açlığa karşı da vücut direncini artırıyor.

Omega-3 zengini ceviz, beyin ve sinir sisteminin çalışmasını olumlu yönde etkilerken zihinsel aktiviteleri destekliyor. Yüksek lif ve demir kaynağı olan gün kurusu ise sindirim sistemini düzenlerken vücudun tatlı ihtiyacını içerdiği doğal meyve şekeriyle en sağlıklı yoldan karşılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan