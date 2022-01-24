Tacize uğrayan Serenay Sarıkaya olayın iç yüzünü anlattı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, otomobiliyle Etiler'deki evine doğru giderken iddiaya göre aracı kimliği belirsiz kişi tarafından tekmelenmişti.

TAKINTILI HAYRANIYLA BAŞI DERTTE

Çok ağır küfürlerle saldırıya uğrayan Sarıkaya'nın şoförü durmak yerine direkt siteye giriş yaptı. Sarıkaya, olay sonrasında ise Etiler Karakolu'na gidip şikayette bulundu. Saldırıda bulunan kişinin Serenay Sarıkaya'ya takıntılı olduğu ve sürekli adım adım takip edip taciz ettiği öne sürüldü.

' Kades' VURGUSU YAPTI

Serenay Sarıkaya, yaşanan üzücü olayın ardından harekete geçti. Sarıkaya, sosyal medya hesabından, kendisine yardımcı olan komiserlere teşekkür ederek, her kadının KADES uygulamasını kullanması gerektiğini ifade etti.

İŞTE SERENAY SARIKAYA'NIN AÇIKLAMASININ TAMAMI...

KADES NEDİR?

KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.