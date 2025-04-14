Yıllar önce tablet kutusundan çıkan hıyarla çektiği video sayesinde sosyal medyada "Tablet Reis" olarak tanınan Onurcan Güzel, dikkat çeken bir açıklamayla yeniden gündeme geldi. Çocuk yaşta tanınan ve geçtiğimiz yıllarda geçirdiği değişimle adından söz ettiren Onurcan'ın cinsiyet değiştirme ameliyatı olacağı iddia edildi. Tablet Reis cinsiyet mi değiştiriyor?

Yıllar sonra sosyal medyadaki paylaşımlarıyla yeniden gündeme gelen "Tablet Reis", giyim tarzı ve saçları dikkat çekmişti. Yeni tarzına ilişkin açıklama yaptığı bir video çekerek Gothic tarz giyindiğini söyledi. Yaşadığı acı dolu hayatı geçtiğimiz günlerde ilk kez anlatan "Tablet Reis", genetik bir rahatsızlık nedeniyle çalışamadığını ve halasının emekli maaşı ile geçindiklerini açıkladı.

Onurcan Güzel, en son dövmeli haliyle gündeme gelmişti. Son açıklamasında 7 saat sürecek bir ameliyata gireceğini belirten Güzel, "Şuna karar verdim, bu benim hayatım. O yüzden de bir ameliyata giriyorum ve istediğim bedene, istediğim ruha kavuşuyorum. Biliyorum, beni destekleyen abim, halam ve sizler varsınız." dedi.