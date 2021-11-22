Tabip Odaları Dr. Gökalp İçin Diyarbakır'da Toplandı - Haberler
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Tabip Odaları Dr. Gökalp İçin Diyarbakır'da Toplandı

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye'deki Tabip Odaları, geçen yıl Kasım ayında DTK'ya yönelik operasyonda tutuklanan Türk Tabipleri Birliği Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye'deki Tabip Odaları, geçen yıl Kasım ayında DTK'ya yönelik operasyonda tutuklanan Türk Tabipleri Birliği Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp hakkında beraat kararı verilmesini istedi

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