Tabancayla Oynarken Ölen Çocuk Toprağa Verildi

KASTAMONU'nun İnebolu İlçesi'nde, oynadıkları tabancanın ateş alması sonucu yaşamını yitiren 11 yaşındaki Esat Gökgöz gözyaşları arasında toprağa verildi.



Olay, geçen Cuma günü akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kabalar Köyü'nde meydana geldi. Esat Gökgöz ile yaz tatilini geçirmek için köye gelen kuzenleri 13 yaşındaki Osman ve 9 yaşındaki İlker Bakır kardeşler, evde buldukları tabancayla oynamaya başladı. İddiaya göre Osman Bakır'ın elindeki tabanca tetiğe dokununca ateş aldı. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği Osman ve İlker Bakır kardeşler ile Esat Gökgöz yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Esat Gökgöz ile kuzeni İlker Bakır yaşamını yitirdi.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tabancanın sahibi olduğu belirlenen ve gözaltına alınan Esat Gökgöz'ün babası Yavuz Gökgöz mahkemece tutuklanarak, İnebolu M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.



İZİNLE OĞLUNUN CENAZESİNE KATILDI



Olayda yaşamını yitiren çocuklardan Esat Gökgöz, köy camisinde öğle vakti kılınan namazın ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Tutuklu baba Yavuz Gökgöz, alınan izinle jandarmalar eşliğinde çocuğunun cenazesine katıldı. Yavuz Gökgöz, oğlunun mezarı başında "Beni de yanına gömün" diyerek ağladı. Olayda yaşamını yitiren İlker Bakır'ın da akşam saatlerinde Küre'nin Topçu Köyü Kayaarkası Mahallesinde defnedileceği belirtildi.



- İnebolukastamonu