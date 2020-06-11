Taban: "Daha güzel bir İnegöl için çevremizi temiz tutmalıyız" AK Parti Gençlik Kollarının temizlik seferberliğine katılan Belediye Başkanı Alper Taban, "Biz güzel bir şehiriz, daha güzel bir şehir olabilmek için de bu çalışmaları sonuna kadar devam ettireceğiz" dedi.

AK Parti Gençlik Kollarının temizlik seferberliğine katılan Belediye Başkanı Alper Taban, "Biz güzel bir şehiriz, daha güzel bir şehir olabilmek için de bu çalışmaları sonuna kadar devam ettireceğiz" dedi.

AK Parti Gençlik Kolları, çevre haftası kapsamında sanayi bölgesinde temizlik etkinliği düzenledi. Belediye Başkanı Alper Taban ile AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve aynı zamanda belediye meclis üyesi de olan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Selim Emre Aydın'ın da katıldığı etkinlikte, yeşil alan ve sokak üzerinde temizlik yapıldı.

Çevre temizliğine yardım eden Başkan Alper Taban, burada bir açıklama da yaptı. Temizlik konusuna vurgu yapan Taban, "Bugün AK Parti Gençlik Kollarımızın düzenlediği ve gerçekten bizim de üzerimizde hassasiyetle çalıştığımız, temizlik bilincinin arttırılması, temizliğin yaygınlaştırılması ve bir kültüre dönmesiyle ilgili bugün Çevre Haftası münasebetiyle yaptıkları çok güzel bir farkındalık var. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız gördüğünüz bu alandaki çöpleri hep birlikte toplayacak" dedi.

Temizlik konusunda yapılan çalışmaları duymayan kalmasın istediklerini kaydeden Taban, "Yerde sigara izmaritleri görüyoruz, şehrimizi en fazla kirleten şey sigara izmaritleri. Sonrasında yenilen içilen gıdaların atıklarını görüyorsunuz. Bir su şişesini görüyorsunuz, bardağı atmış, sigara kabını atmış, poşet, kağıt, peçete Bunları bir düşündürmek istiyoruz. Ben artık bu şehirde bunu fazlasıyla konuşalım ki duymayan kalmasın istiyorum. Bu söylenilenleri biz daha önce düşünmediysek bugün düşündürtelim diye bu çalışmaları yapıyoruz. Sesimizin ulaştığı yerdeki, duyan insanlar bizler bunun farkında değildik ama bugün farkındayız diyebilmeli. Saflarımızı şöyle bir ayrıştırmamız gerekiyor. Bugün de burada yapabileceğimiz en güzel şeyin bir başkası tarafından yere atılan çöpün onu atmayan insanlar tarafından toplanması ve bertaraf edilmesi olduğunu düşünüyorum. Ben arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Bize bu konuda destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA