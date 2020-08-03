T hücresi nedir? T hücresi koronavirüse karşı koruyor mu? T hücresi özellikleri nelerdir? Covid 19'a karşı bağışıklık sağladığı yönünde haberlerle gündeme gelen T hücresi, vatandaşların da merak konusu oldu. Peki, T hücresi özellikleri nelerdir? T hücresi nedir? T hücresi koronavirüse karşı koruyor mu?

Birçok araştırma T hücresinin korona virüste bağışıklık bakımından belirleyici rol oynayabileceğini iddia ediyor. Koronavirüse karşı etkisi ile gündeme gelen T hücresi hakkında T hücresi nedir?T hücresi koronavirüse karşı koruyor mu? T hücresi özellikleri nelerdir gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

T HÜCRESİ NEDİR?

T hücreleri, lenfositlerin bir alt kümesini oluşturur ve bağışıklık yanıtında önemli bir yere sahiptir. 'T' kısaltması timüsden gelmektedir ki timüs bu hücrelerin son olgunlaşma evrelerinin geçtiği organdır.

• Sitotoksik T hücreleri (CD8+) enfekte hücreleri, tümör hücrelerini ve organ nakli ile gelen hücreleri yok eder. Bu hücreler 'öldürücü' veya sitotoksik hücrelerdir, zira tanıdıkları antijenler gösteren belirli hücreleri hedef alır, yok ederler.

• Yardımcı T hücreleri (CD4+) bağışıklık yanıtında 'aracı' hücrelerdir. Etkinleştirildiklerinde, hızla çoğalıp sitokinler salarlar ki bu sitokinler efektör lenfosit fonksiyonunu düzenler veya 'yardım eder'. HIV enfeksiyonunun hedeflerinden biri olarak tanınırlar ve CD4+ T hücrelerinindeki azalma AIDS'e yol açar. Bazı yardımcı T hücreleri, bir antijen vücuttan çıkarıldığında, bağışıklık yanıtını kapatan sitokinler salgılarlar.

• Düzenleyici T hücreleri (CD4+CD25+), supresör T hücreleri olarak da bilinirler. Bu hücreler bağışıklık sisteminin etkinleşmesini bastırır ve bağışıklık sistemi homeostazını korurlar. Düzenleyici T hücrelerinin uygun biçimde görev yapamamaları durumunda otoimmün hastalıkları oluşabilir.

• T bellek hücreleri: Hastalıkları bir kere geçirdikten sonra o hastalıkla tekrar karşılaşılması durumunda antikorların hızlı üretilmesini sağlar.

Gelişimleri

Kemik iliğindeki plouripotent kök hücrelerden yani hemositoblast'lardan farklılaşan Pre-T Lenfosit'ler, dolaşım yoluyla Thymus'un korteksine geçerler.Burada hızla çoğalırlar.Kortekste, membranlarında TCR (T hücre antijen reseptörü) ve CD (Yüzey farklılaşma antijenleri) gibi spesifik yüzey reseptör moleküllerini kazanırlar ve spesifik immun yanıtı meydana getirme yeteneğine sahip T Lenfositler halini alırlar.T lenfosit'ler medullaya gelince ise CD'ler iki farklı yapı gösterir.Bunlar; CD4+,8- yapısı gösterenler Yardımcı T hücreleri, CD4_,8+ yapısı gösterenler ise Sitotoksik T hücrelerini şekillendirir.Bu ufak değişim oluşacak T lenfositlerin görevlerini ise oldukça değiştirir.T lenfosit'ler Thymus'ta bu gelişmenin yanı sıra önemli bir özellik daha kazanırlar ki bu, kendilerinden olan ile kendilerinden olmayan antijenik moleküllerin ayırtedebilme kabiliyetidir.Aksi halde bu savunma hücreleri organizmadaki mevcut tüm antijenlere saldırırlardı.Kendine ait MHC moleküllerini tanıyan ve onlara karşı reaksiyon gösteren hücreler negatif seleksiyona uğrarlar, çünkü bu durum başarısızlıktır.Seleksiyon sonucu Tyhmus korteks'indeki birçok immature lenfosit ölür.Zira bu çok ciddi bir orandır çünkü söz edilen immature lenfosit oranı yaklaşık %90'dır.Vücuda ait MHC molekülleri ile bağlanmış olan yabancı protein yapısındaki antijenleri tanıma yeteneği kazanılmasına da pozitif seleksiyon denir.Pozitif seleksiyona uğrayan T Lenfosit'ler ise medulladan dolaşıma geçer.

T hücre farklılaşmasındaki bu olaylar zinciri Thymus'un lenfosti dışındaki hücreleri ve mikro çevreye bağlıdır.Stromal epithelial hücrelerin timik hormonlar olarak da bilinen peptid yapısındaki salgılanan maddeleri thymus'ta kısa alan etkileşimlerine aracılık eder.Bunlardan birisi olan Timulin, olgunlaşmamış lenfositler üzerindeki reseptörlere bağlanarak T Lenfosit yüzey moleküllerinin sentezini uyarır.THF (timik humoral faktör) T Lenfosit'lerin klonal yayılması ve diferansiyasyonunda (farklılaşmasında) rol oynar.Timopoetin'in de timosit farklılaşmasını hızlandırıcı etkisi vardır.Diğer bir peptid olan timozin ise T Lenfosit farklılaşmasını hızlandırır.Timus'ta bulunan makrofajlar da T Lenfosit olgunlaşması ve klonal proliferasyonda etkili olan bazı sitokinleri salgılar.Ayrıca tiroid, hipofiz, adren ve gonadların sahip oldukları bazı hormonların T Lenfosit olgunlaşması üzerine etkileri vardır.Bunlardan adenokortikosteroid'ler, timik korteks'te T Lenfosit sayısını azaltıcı, tiroksin kortikal epiteliyal retiküler hücrelerde timulin üretimini stimule edici ve somatotropin ise timik korteks'te T Lenfosit gelişimini artırıcı etkiye sahiptir.

Timus'ta olgunlaşan T Lenfosit'ler periferal kana geçer ve dalak, lenf düğümleri, Peyer plakları, tonsiller ve sekonder lenfoid organ görevi gören diğer mukoza ile ilişkili lenfoid dokulara giderek kendilerine ait bölgelere yerleşirler.Dalakta, beyaz pulpa'nın arterleri saran bölgelerine (periarteriyel lenfatik kılıf), lenf düğümlerinde korteks'in medulla'ya bakan yarımı (parakortikal bölge) ve interfolliküler bölgeye, Peyer plaklarında ise özellikle interfolliküler bölgelere ve corona bölgesine yerleşerek burada aylarca hatta yıllarca yaşamlarını sürdürebilirler.

Etkili her bağışıklık yanıtı T hücrelerinin etkinleştirilmesini içerir; yine de T hücreleri özellikle, tümör hücrelerine ve vücut hücrelerinin içindeki patojenik organizmalara karşı savunma olan, hücre-aracılıklı bağışıklıkta önemlidirler.

CD4 ve CD8, T lenfositlerinin farklı alt-tiplerinin yüzeyinde bulunan karakteristik antijenlerden gelir.

T HÜCRESİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

ABD'li bilim insanlarının yaptıkları son araştırmalarda, virüse maruz kalmamış insanların yaklaşık yarısının T hücresi reaktivitesine sahip olduğu ortaya çıktı.

Kişileri, bakteriyel, viral, fungal, parazitik ve diğer istilacılar karşısında sağlıklı tutmakla görevlendirilen insan bağışıklık sisteminin iki ana bileşeni bulunuyor. Bunlar, doğuştan gelen bağışıklık sistemi ve adaptif yani sonradan kazanılan bağışıklık sistemi. Doğuştan gelen bağışıklık sistemi ilk savunma hattı olarak tanımlanıyor.

Bazı bölümleri, istilacı virüslerin içeri girmesini fiziksel olarak durduran cilt ve mukozal özellikler taşıyor. Ayrıca, iltihaplanma ve istilacı hücreleri yok etme gibi durumları gerçekleştiren belirli hücreleri, proteinleri ve kimyasalları içeriyor. Doğuştan gelen bağışıklık sisteminin hızlı ve spesifik çalışmadığı durumlarda adaptif bağışıklık sistemi devreye giriyor.

T HÜCRESİ KORONAVİRÜSE KARŞI KORUYOR MU?

Habertürk'ün CNN International'a dayandırdığı habere göre, enfeksiyonu atmak için kullanılan tek silah antikorlar değil. Bu noktada T hücresi ön plana çıkıyor. Üç çeşitteki T hücreleri, bir enfeksiyondan sonra vücut tarafından oluşturuluyor. Enfekte olmuş konakçı hücreleri avlayıp yok ediyor.

Araştırmacılar T hücresinin işlevini ise, "Faydalı olup olmadıklarını bilmiyoruz, ancak faydalı olabileceklerini düşünmenin makul olduğunu düşünüyoruz. Bu, herhangi bir enfeksiyona karşı tamamen koruma yapacaklarını düşündüğümüzden değil. Zaten bazı hücreler, virüsle daha hızlı savaşabilirler ve bu yüzden hastaneye gitmek veya yoğun bakım ünitesine girmek yerine sadece kötü bir soğuk algınlığına yakalanabilirsiniz" şeklinde değerlendiriyor.

Öte yandan araştırmacılar, asemptomatik bazı kişilerin bağışıklık sistemlerinin T hücresi reaktivitesi sayesinde virüsü hızla temizleyebileceği tahmininde de bulunuyor. Peki nüfusun büyük bir bölümünün koronavirüse karşı bir tür T hücresi reaktivitesine sahip olduğu düşünülürse, bu aşı çabaları için ne anlama geliyor?

Araştırmacılar bu soruyu da, "Aslında enfeksiyona karşı koruma sağlamazlar, ancak enfeksiyonları o kadar asemptomatik hale getirebilirler ki, bunu fark etmezsiniz bile. Hatta vücudunuzda başka birine iletmek için yeterli virüse de sahip olmazsınız. Bu tabi şu anda bir varsayım" şeklinde yanıtladı.