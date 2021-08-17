T.C. Kuşadası Belediyesi
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T.C. Kuşadası Belediyesi

T.C. Kuşadası Belediyesi
Habermetre - Haberler | Toplum

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI KİTAP GÜNLERİ İKİ BÜYÜK YAZARI AĞIRLADIKültür-Turizm ve Devlet eski Bakanı Fikri Sağlar ile 22.

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI KİTAP GÜNLERİ İKİ BÜYÜK YAZARI AĞIRLADIKültür-Turizm ve Devlet eski Bakanı Fikri Sağlar ile 22. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli Milletvekili yazar Mustafa Gazalcı Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde düzenlenen bir söyleşi ile Kuşadalılarla buluştu. Sağlar ve Gazalcı Kuşadası Kitap Günleri kapsamında gerçekleşen söyleşinin ardından okurları için kitaplarını imzaladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Kuşadası Kitap Günleri kitap dostlarını ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen söyleşi ve imza günleri de edebiyatseverlerden yoğun ilgi görüyor. Son olarak yazılarıyla milyonlara ulaşan Kültür-Turizm ve Devlet eski Bakanı Fikri Sağlar ile 22. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili yazar Mustafa Gazalcı okurlarıyla buluştu. İbramaki Sanat Galerisi'nde düzenlenen söyleşiye çok sayıda vatandaşla beraber CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ile Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan ve Seyfi Seyhan Suvari de katıldı. Sağlar ve Gazalcı söyleşinin ardından Kuşadalı okurları için kitaplarını imzaladı. "BİZİ DEMOKRASİ KURTARACAK"Ülke siyasetindeki son gelişmelerle ilgili düşüncelerini okurlarıyla paylaşan Sağlar, " Öncelikle Bizleri siz değerli Kuşadalılarla buluşturan Sayın Belediye Başkanı Ömer Günel'e çok teşekkür ederim. Yaşanan son felaketler hepimizi çok üzdü. Ülke bir uçurumun kenarına sürükleniyor. Türkiye'de milyonlarca insan açlık sınırında yaşıyor. Bizi kurtaracak olan gerçek demokrasidir. Demokrasiye inananlar olarak birlikte hareket edersek bunu başarabiliriz" dedi. "CUMHURİYETİ SAVUNMALIYIZ"CHP eski Milletvekili Mustafa Gazalcı ise koranavirüs pandemisi sürecinde kamusal ve laik eğitimle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Söyleşiye katılan herkese teşekkür eden Gazalcı, " Ülkemizde bilimsel eğitim diye bir şey kalmadı. Eğitim de dinselleşti. Aydınlık nesiller için Atatürkçü, laik Cumhuriyeti sonuna kadar savunmalıyız" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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