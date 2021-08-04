T.C. Kuşadası Belediyesi

T. C. Kuşadası Belediyesi | MECLİS ÜYESİ FAHRETTİN ÇİÇEK'TEN MUHALEFETE AÇIK ÇAĞRI"SİYASİ RANT DEVŞİRME HAMLELERİNDEN KAÇINMALIYIZ"Kuşadası Belediye Meclisi Ağustos ayı olağan toplantısı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında Kervansaray'da yapıldı.

T. C. Kuşadası Belediyesi | MECLİS ÜYESİ FAHRETTİN ÇİÇEK'TEN MUHALEFETE AÇIK ÇAĞRI"SİYASİ RANT DEVŞİRME HAMLELERİNDEN KAÇINMALIYIZ"Kuşadası Belediye Meclisi Ağustos ayı olağan toplantısı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında Kervansaray'da yapıldı. Toplantıya, Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek'in, AK Parti Grubuna yönelik eleştirileri damga vurdu. Kurban Bayramı tatilinde yaşanan yoğunluk nedeniyle atık su hattında meydana gelen arızayı ulusal basına taşıyan AK Parti yöneticilerini siyasi rant devşirmek amacıyla Kuşadası'nın marka değerini düşürecek ve turizme zarar verecek girişimlerden uzak durmaya çağırdı. Kuşadası Belediye Meclisi toplantısının sonunda gündem dışı söz alan Belediye Meclis Üyesi ve Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek, Kuşadası'nın çok yoğun bir bayram tatili dönemi geçirdiğini belirterek "Hem iç turizm hem de dış turizm anlamında uzun süreden beri beklediğimiz ciddi bir taleple karşılaşma fırsatı bulduk. Tıpkı diğer Ege kentleri gibi bölgemiz de taşıma kapasitesini zorlayan bir taleple karşı karşıya kaldı. Yaşanan yoğunluk nedeniyle meydana gelen teknik bir arızanın, ulusal medyayı bölgemize çağırarak büyük bir olaymış gibi haber yapılmasını tüm meslektaşlarım adına büyük bir üzüntüyle karşıladığımı belirtmek istiyorum" dedi. "KENTİMİZİN MARKA DEĞERİNE KATKI SAĞLAMALIYIZ"Kuşadası Belediyesi tarafından yürütülen alt yapı ve imaj çalışmaları ile kente büyük bir değer katıldığına dikkat çeken Fahrettin Çiçek "Bundan sonra bizlere düşen görev, kentimizin marka değerine katkı sağlamaktır. Sosyal medyanın da etkisiyle ulusal medyaya, oradan da uluslararası medyaya taşınan konular kentimize büyük zarar verecektir. Bu nedenle bir turizmci olarak siyasi rant devşirme hamlelerinden uzak durulmasını herkesten istirham ediyorum" diye konuştu. "KENTİMİZE ZARAR VERECEK EYLEMLERDEN UZAK DURMALIYIZ"Turizm Komisyonu Üyesi Fahrettin Çiçek, Kurban Bayramı tatilinde yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle meydana gelen alt yapı arızasının herkesi üzdüğünü ancak sorunun çok kısa süre içerisinde giderildiğini belirtti. Olayın ulusal medyaya yansımasının ardından yurtdışından alınan rezervasyonlarla ilgili olarak olumsuz dönüşler yaşandığına dikkat çeken Fahrettin Çiçek sözlerini şöyle sürdürdü: "Kentin temsilcileri olarak siyasi ayrım gözetmeksizin bu tip küçük konuları büyütmekten imtina etmeliyiz. Çünkü kentimizin marka değeri giderek güçleniyor. Bu nedenle faydadan çok zarar getirecek eylemlerden uzak durulması büyük önem taşıyor. Bundan sonraki süreçte daha bilinçli ve sorumluluk sahibi davranacağımıza inanıyorum. Eminim ki Eylül Ekim ayları kentimiz için daha güzel olacaktır. Herkes üzerine düşeni yaparsa başarılı bir sezon geçirmenin keyfini hep birlikte yaşarız. ""KUŞADASI HEPİMİZİN"Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise Kuşadası için çok önemli olan bir konuya dikkat çektiği için Fahrettin Çiçek'e teşekkür ederek "Kuşadası hepimizin. Üzerinde siyaset yapılacak konular var, yapılmayacak konular var. Kuşadası'nı üçüncü sayfa haberlerinden çıkarmak için 18 saat çalışıyoruz. Bunu bir kalemde silip atmak bu kadar kolay olmamalı" dedi.

Kaynak: Habermetre