T.C. Kuşadası Belediyesi

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI'NDA PANDEMİ SONRASI İLK TİYATRO OYUNU"AZİZ NESİN KABARE" AYAKTA ALKIŞLANDIKuşadası Belediyesi, Aziz Nesin hikayelerinden uyarlanan ve Nesin'in yaşamından kesitlerin aktarıldığı "Aziz Nesin Kabare" isimli tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturdu.

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI'NDA PANDEMİ SONRASI İLK TİYATRO OYUNU "AZİZ NESİN KABARE" AYAKTA ALKIŞLANDIKuşadası Belediyesi, Aziz Nesin hikayelerinden uyarlanan ve Nesin'in yaşamından kesitlerin aktarıldığı "Aziz Nesin Kabare" isimli tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturdu. Usta oyuncu Levent Üzümcü ile Ali Hakan Beşen, Mehmet Küçükgünaydın ve Cengiz Toraman'ın rol aldığı oyun Kuşadalı tiyatro severlerden yoğun ilgi gördü. Kuşadası Belediyesi, koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun süre tiyatrodan uzak kalan sanatseverleri muhteşem bir oyunla buluşturdu. İzmir Halk Tiyatrosu tarafından Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da sahnelenen "Aziz Nesin Kabare" isimli oyuna tiyatro izleyicisi yoğun ilgi gösterdi. Cengiz Toraman'ın uyarlayarak yönettiği 2 perdelik müzikal tiyatroyu, çok sayıda sanatseverle birlikte Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Kuşadası CHP Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağlı, Gençlik Kolları Başkanı Simge Mıkıroğlu ve Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan izledi. Aziz Nesin hikayelerinden uyarlanan ve Nesin'in yaşamından kesitlerin aktarıldığı oyunda Levent Üzümcü, Cengiz Toraman, Ali Hakan Beşen ve Mehmet Küçükgünaydın'ın sergiledikleri performans ayakta alkışlandı. "SANATA DESTEĞİMİZ SÜRECEK"Oyunu büyük bir keyifle seyrettiğini belirten Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, "Öncelikle hepinize belediye başkanımız Sayın Ömer Günel'in selamını iletmek istiyorum. Usta kalem Aziz Nesin'in hikayelerini anlatan ve toplumsal sorunların ele alındığı oyun bizleri hem güldürdü hem de düşündürdü. Bu güzel oyunun burada sahnelenmesine vesile olan herkese ve değerli sanatçılarımıza çok teşekkür ederim. Zor günlerden geçiyoruz. Bu süreçte sanata desteğimizi hiç kesmedik. Sanatçının her daim yanında olduk. Desteğimiz her zaman sürecek" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre