'T.C. İbaresi Yeniden Getirilsin' Önergesi, 3 Partinin Oyuyla Kabul Edilmedi

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ibaresinin yeniden getirilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) önerge verdi.

'NE AMAÇLA KALDIRILDI, TALİMATI KİMLER VERDİ'

T.C. ibaresinin tabelalara yeniden getirilmesi talebine dair konuşan İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, 'Hangi kamu kurum ve kuruluşlarının adlarından ve hangi kamu iktisadi teşebbüslerin adlarından Türkiye Cumhuriyeti İbaresinin kaldırıldığını sorup, bu ibarenin ne amaçla kaldırıldığı ve talimatlarının kimler tarafından verildiğinin tespit edilmesi gerektiğini' söyledi.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk

CHP, "EVET" DEDİ

Öztürk, TBMM'ye T.C ibaresinin geri getirilmesini için araştırma önergesi verdi. CHP'nin 'Evet' dediği önerge AK Parti'nin ret, MHP ve HDP'nin çekimser oylarıyla reddedildi.

İYİ Partili Öztürk'ün verdiği önerge şu şekilde: