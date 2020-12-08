Macaristan Dışişleri Bakanı AB'ye seslendi: Avrupa'nın güvenliği Türkiye'nin elindedir
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Macaristan Dışişleri Bakanı AB'ye seslendi: Avrupa'nın güvenliği Türkiye'nin elindedir

08.12.2020 14:24 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:58

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, "İster beğensinler ister beğenmesinler, Avrupa'nın güvenliği önemli ölçüde Türkiye'nin elindedir" ifadelerini kullandı. Szijjarto, Türkiye'ye taahhüt edilen 6 milyar euroluk desteğin de ödenmesi gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye çok teşekkür etmesi gerektiğini kaydeden Szijjarto, "Zira Türkiye 4 milyon göçmeni ağırlıyor. Türkiye bunu yapmasa, Balkanlar üzerinden öylesine büyük kitleler halinde yüz binlerce yasa dışı göçmen Macaristan'ın güney sınırlarında belirecektir" dedi.

ÜLKENİN SINIRLARINI KORUMAK İÇİN ÇİT KURDULAR

Szijjarto, ülkesinin sınırlarını koruduklarını, bunun için bir çit kurduklarını ve askerlerin görev yaptığını belirterek ülkesinin güney sınırında böyle bir durumla karşılaşmamalarının daha iyi olduğunu söyledi. Szijjarto, uluslararası destekle yeni göç dalgalarının önlenmesine ve herkesin kendi evine dönmesine yardımcı olunması gerektiğine işaret etti.

Macar Bakan AB'ye seslendi: Avrupa'nın güvenliği Türkiye'nin elindedir

"AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ TÜRKİYE'NİN ELİNDEDİR"

Szijjarto, bunun güvenlik ve ekonomik boyutlarının da olduğunu belirterek "İster beğensinler, ister beğenmesinler. Avrupa'nın güvenliği önemli ölçüde Türkiye'nin elindedir" dedi. Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek için AB'nin taahhüt ettiği 6 milyar euroluk desteğin ödenmesini doğru bulduklarını kaydeden Szijjarto, bunun bir kısmının ödendiğini ancak 6 milyar euro olmadığını belirtti.

"AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİNİ RİSKE ATMAMALI"

Szijjarto, Türkiye'nin göçmenleri tutması için AB'nin taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğine işaret ederek "Avrupa'nın güvenliğini riske atmamalı ve anlaşmayla üstlenilenlere uymak lazım." şeklinde konuştu.

Macaristan Dışişleri Bakanı AB'ye seslendi: Avrupa'nın güvenliği Türkiye'nin elindedir

Kaynak: Anadolu Ajansı

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