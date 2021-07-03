System Shock Remake İçin Yeni Oynanış Videosu Yayınlandı

System Shock Remake için yeni bir oynanış videosu paylaşıldı.

System Shock Remake için yeni bir oynanış videosu paylaşıldı. Yedi dakika süren bu video, oyunun ikinci kısmı olan Research bölümüne odaklanmış.

Oyun, Looking Glass Studios tarafından geliştirilen, RPG öğelerine sahip birinci şahıs nişancı oyunu olan klasik 1994 System Shock'ın geliştirilmiş bir sürümü olacak. Yeniden yapım, Night Dive Studios tarafından yaratıldı. Unreal Engine 4 tarafından geliştirilen oyun, güncellenmiş mekanikler, güncellenmiş grafikler ve elden geçirilmiş bir yapay zeka ile çıkış yapacak.

System Shock Remake, oyunun açıklamasından öğrendiğimiz gibi, yeni nesil oyunculara oyunun ikonik düşmanlarından biri olan SHODAN ile baş başa kalma şansı sunacak. Ayrıca NVIDIA, oyunun teknolojisini destekleyeceğini duyurdu.

System Shock Remake bizleri 2072 yılına götürecek. Aksiyon, TriOptimum şirketine ait Citadel uzay istasyonunda geçecek. Oyuncu, yeni bir biyolojik silah türündeki değerli verileri çalma ve mekana girme görevi verilen bir bilgisayar korsanı rolünü üstlenecek. Burada önemli olan nokta, istasyonun SHADON isimli yapay zeka tarafından kontrol edilmesi.

Görevi tamamlamanın bir ödülü olarak, kahramana en yeni nörolojik implant verilecek. Ciddi operasyondan sonra, kahramanın altı ay komada kalması gerekecek. Kahraman uyandığında, eylemlerinin bir sonucu olarak, Shodan'ın etik kısıtlamalardan mahrum bırakıldığını ve tüm istasyonun kontrolünü ele geçirdiğini, mürettebatı mutantlara veya robotlara dönüştürdüğünü ve güvenlik sistemlerini yeniden programladığını keşfedecek.

Oyun mekanik açısından FPS ile RPG'nin bir kombinasyonu olacak. Oyun birinci şahıs bakış açısıyla oynanacak. Oyuncu kapsamlı haritaları keşfedecek, görevleri tamamlayacak ve düşmanlarla savaşacak. Oyun, gerçek zamanlı bir savaş sistemine sahip ve bir dövüşün sonucu, kahramanın istatistiklerinden çok oyuncunun becerilerine bağlı olacak. Oyuncu ilerledikçe, kahramanın becerilerini geliştirmeye izin veren iyileştirmeler toplarlayacak.

Oyun, Steam platformunda, 67 TL fiyat etiketi ile ön sipariş olarak mevcut. Satın almak isterseniz, tıklayabilirsiniz.

System Shock Remake Oynanış Videosu:

Kaynak: Turkmmo