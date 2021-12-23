SYDV'de yer alacak muhtarlar seçimle belirlendi

MALATYA (İHA) - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Malatya ile Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinin 2022 yılı Mütevelli Heyetlerinde yer alacak muhtarlar, yapılan seçimle belirlendi.

Battalgazi Belediye Binası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen mütevelli heyeti seçimine kent genelinden yaklaşık 100 mahalle muhtarı katıldı. Malatya'da faaliyet gösteren muhtar derneklerinin yöneticilerinin de yer aldığı seçim sonucunda, Malatya Valiliğine ne bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde görev alacak 2 muhtar, Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit ile Halfettin Mahallesi Muhtarı Murat Ceyhan olarak belirlendi.

Aynı gün Battalgazi Kaymakamlığı İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda yer alacak muhtar seçimi de gerçekleştirildi. Battalgazi Kaymakamlığı İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli üyeliğine Sancaktar Mahallesi Muhtarı Ahmet Özpolat ve Karatepe Mahallesi Muhtarı Ramazan Karataş seçildiler.

Yeşilyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı muhtar üyeliğine ise Gedik Mahallesi Muhtarı Selahattin Demirtaş ve Gazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Başıbüyük seçildi.

Seçilen muhtarlar bir yıl görev yapacak.

SYDV yönetim ve temsile yetkili karar organı olan Mütevelli Heyetinde, mülki idare amiri olan il valisi vakfın tabi başkanı oluyor. Heyette, Belediye Başkanı, Defterdar, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl Tarım ve Orman Müdürü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, İl Müftüsünün yanı sıra 2 muhtar üye, 2 sivil toplum kuruluşu yöneticisi ve 2 hayırsever vatandaş da bulunuyor.

Oluşturulan mütevelli heyeti, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda yardım ve desteğe ihtiyaç duyanlar başta olmak üzere bazı konularda yapılacak olan yardımların niteliği ve miktarını belirliyor. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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