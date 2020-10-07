Swinger operasyonunda yakalanan çiftler, çocuklarını başka odaya kilitleyerek fuhuş yapmış
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Swinger operasyonunda yakalanan çiftler, çocuklarını başka odaya kilitleyerek fuhuş yapmış

07.10.2020 09:56 | Son Güncelleme: 07.10.2020 10:28

Adana merkezli 16 ilde yapılan swinger (Eş değiştirme) operasyonunda 69 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ederken, olayla ilgili yeni bilgiler de geldi. Swinger partisi için her zaman farklı il seçerek bir araya gelen bazı çiftlerin, çocuklarını başka odaya kilitleyerek fuhuş yaptıkları tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin internet üzerinden swinger (eş değiştirme) yöntemiyle fuhuş yaptığı bilgisine ulaştı. Bilgiyi değerlendiren polis ekipleri, savcılıktan alınan izinle 6 ay boyunca şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dün harekete geçildi.

Ekipler, şüphelinin adreslerini belirlerken, önceki gün, Adana merkezli, Antalya, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Konya, Afyon, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kars, Denizli, Burdur, Şırnak ve Edirne'de eş zamanlı 80 adrese 500 polisle şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, 69 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunmayan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların da devam ettiği bildirildi.

Swinger operasyonunda yakalanan çiftler, çocuklarını başka odaya kilitleyerek fuhuş yapmış

BULUŞMALAR TÜRKİYE GENELİNDE FARKLI ŞEHİRLERDE YAPILIYOR

Polisler, 35'i evli çift ile 3'ü kadın ve 1'i trans birey olmak üzere toplamda 74 kişinin, Türkiye genelinde gezerek belirli günlerde para karşılığında grup halinde cinsel ilişkiye girdiklerini tespit etti.

Swinger operasyonunda yakalanan çiftler, çocuklarını başka odaya kilitleyerek fuhuş yapmış

'KELLE' KODUNU KULLANDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Bu yolla 44 kadının mağdur olduğu bildirildi. Evlerde arama yapan polis, çok sayıda fantezi malzemesi, uyuşturucu hap, Hint keneviri, esrar ve silah ele geçirdi. Şüphelilerin sosyal medya üzerinden karşılıklı olarak çıplak fotoğraflarını paylaştıkları ve birbirleri için 'kelle' tabirini kullandıkları tespit edildi.

Swinger operasyonunda yakalanan çiftler, çocuklarını başka odaya kilitleyerek fuhuş yapmış

ÇOCUKLARINI ODAYA KİLİTLEMİŞLER

Ayrıca bazı çiftlerin evlerde toplandıklarında çocuklarını başka odaya kilitleyerek fuhuş yaptıkları saptandı.

Swinger operasyonunda yakalanan çiftler, çocuklarını başka odaya kilitleyerek fuhuş yapmış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rüşan Anıl ATAR

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