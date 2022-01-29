Ünlü sanatçıların sunumuyla ekrana gelecek olan Şarkılar Bizi Söyler izleyicilerin ilgi odağı oldu. Program hakkında detaylar merak edilirken Şarkılar Bizi Söyler programı konuğu Suzan Kardeş kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Suzan Kardeş kaç yaşında, nereli? Suzan Kardeş şarkıları araştırıldı.

SUZAN KARDEŞ KİMDİR?

1980'lerden itibaren sinema, tiyatro, reklam ve fotoğraf çekimlerinde makyöz ve kuaför olarak görev yaptı. Kimi televizyon yapımlarında ekran karşısında rol alarak geniş kitlelerce tanındı, film ve dizilerde rol aldı. Profesyonel şarkıcılığa 2007 yılında çıkardığı Türk sanat müziği albümü ile başladı. Boşnakça, Sırpça, Arnavutça, Makedonca ve Türkçe şarkılar seslendirmektedir.

1960 yılında Kosova'da doğdu. Kosova Türkü olan ailesinin beş çocuğundan dördüncüsüdür. Ailesi ile birlikte 1968'de İstanbul'a göçtü. 13 yaşında iken bir güzellik salonunda çırak olarak çalışmaya başladı, 1982 yılında Etap Marmara Oteli 'ndeki kuaförlük salonunda işe girdi.1983'te Şan Tiyatrosu'nda 'Hisseli Harikalar Kumpanyası' oyuncularının saç ve makyajlarını yaptı. Ardından Hürriyet gazetesi için çalıştı. Burada çekilen fotoromanlarda rol alan oyunculara makyaj yaparak mesleğinde gelişti. 'Çalıkuşu' fotoromanının çekimlerinde Sezen Aksu ile tanıştı. 1985 yılından itibaren Sezen Aksu'nun tüm sahne ve çekim makyajlarını yaptı.

Mavi Kelebekler (2011), Toprağın Çocukları (2012), Yapışık Kardeşler (2015) ve Nadide Hayat (2016) filmlerinde rol aldı. Birçok dizide konuk oyuncu olarak yer aldı. 2012-2017 arasında Seksenler dizisinde canlandırdığı Pastacı Sami'nin annesi Fato Ana rolünü 2019-2021 yılları arası yeniden canlandırdı, 2017-2019 arasında Çocuklar Duymasın dizisinde Çaycı Hüseyin'in annesi Kükrek Kadriye karakterini canlandırdı. Kendisi gibi makyöz olan kardeşi Neriman Kardeş ile birlikte 2013 yılında bir yemek kitabı yayımladı. 2015'te Suzan'a Geldiler adlı bir televizyon programını sundu. 2020 yılında oyuncuların kendi evlerinde, kendi imkanları ile çektikleri "Ev Yapımı" dizisinde Neriman Kardeş ile rol aldı.

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