Suzan Kardeş'in acı günü
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Hürriyet Gazetesi, Suzan Kardeş, Zeytinburnu, Makyaj, Magazin

Suzan Kardeş'in acı günü

Ünlü şarkıcı Suzan Kardeş'in 94 yaşındaki annesi Mevlüde Kardeş, 30 Mart Pazartesi günü öğle saatlerinde hayata gözlerini yumdu

02.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:32
Suzan Kardeş'in acı günü

Suzan Kardeş'in annesi Mevlüde Kardeş'in cenazesi Zeytinburnu'nda yer alan aile kabristanına defnedildi.

Suzan Kardeş kimdir?

Suzan Kardeş, 1960 yılında Kosova'da başkent Priştine'ye yakın bir kasabada doğmuştur. 5 kardeşler. 8 yaşındayken ailesi İstanbul'a göç etmiştir.

İş hayatına Hürriyet Gazetesi'nde çekilen fotoromanlarda rol alan oyunculara makyaj yaparak başladı. Daha sonra Şan Tiyatrosu'nda saç ve makyaj yapmaya başladı. Mesleğinde ilerledikçe birçok tiyatro topluluğu ve film ekibinde makyaj uzmanı ve kuaför olarak görev aldı.

Yılmaz Erdoğan ve Necati Akpınar'ın 1994 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi ve BKM Oyuncuları topluluğunu kurmasıyla birlikte orada saç ve makyaj yapma görevi ile çalışmaya başladı.

İş Bankasının Atatürk'lü reklamında oyuncu Haluk Bilginer'e yaptığı Atatürk makyajı ile ses getirdi. 1985 yılından itibaren Sezen Aksu ve Türkan Şoray gibi birçok ünlünün sahne ve sinema makyajlarını yaptı.

1992 yılında Bekriya adında bir "meyhane" açtı ve 12 yıl işletmesini yaptı. Bu kendi mekanında mikrofonsuz olarak Rumeli türküleriyle eski dönem Bosna sevda şarkıları söyledi. Sonra da Sezen Aksu'nun desteği ile Bekriya adlı bir sanat müziği albümü çıkardı.

Bir Demet Tiyatro dizisinde "pencereden bakan kadın" olarak yer aldı. Seksenler dizisinde pastaneci Sami'nin annesi rolünde oynadı.

Kaynak: Snob Magazin

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