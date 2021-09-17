Suyun içinde tehlikeli anlar! Bir anda fırlayan dev yaratık, köpek balığını oltadan kaptı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde balık avlamak için denize açılan John Brossard isimli balıkçı ve ekibi, ender rastlanan bir olaya tanıklık etti. Brossard ve arkadaşları, bir süre bekledikten sonra oltalarına gelen köpek balığıyla sevindi fakat işler onların istediği gibi gitmedi.

SUDAN FIRLAYARAK BALIĞI KAPTI

Balıkçıların köpek balığını tekneye çekmeye çalıştıkları sırada bir anda sudan fırlayan dev yaratık, köpek balığını oltadan kaptığı gibi midesine indirdi. Yaratığın yüklenmesi nedeniyle olta da kırıldı. Brossard yaşadıkları olay nedeniyle şaşkın olduğunu dile getirirken, avlandıkları bölgenin tehlikesine dikkat çekti.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri