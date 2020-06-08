Son dakika: Suyu kesilen 71 yaşındaki vatandaş, pompalı tüfekle Adalar Belediyesi'ni bastı Son dakika: Evinin suyunun kesildiğini öne süren 71 yaşındaki bir vatandaş, Adalar Belediyesi binasına pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı.

Büyükada'da sabah saatlerinde yaşanan olayda, Adalar Belediyesine pompalı tüfekle gelen 71 yaşındaki M.Ş. adlı şahıs, evinin suyunun kesildiği gerekçesiyle belediye binasına doğru ateş açtı. SALDIRGAN GÖZALTINDA Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı. Nüfus kaydı Rize'de bulunan silahlı saldırgan polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı.