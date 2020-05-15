Suya düşen akıllı telefon nasıl kurtarılır?
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Suya düşen akıllı telefon nasıl kurtarılır?

Yeni nesil akıllı telefonların bir bölümü su geçirmez özelliğe sahip. Ancak akıllı telefonların büyük bölümü suya karşı dayanıklı değil. Suya düşen ya da çevreden suya maruz kalan telefonları tekrar kullanıma döndürmek için 10 tavsiye ile telefonları kurtarmak mümkün.

Suya düşen akıllı telefon nasıl kurtarılır?
15.05.2020 16:17 | Son Güncelleme: 15.05.2020 16:17

Her ne kadar yeni nesil akıllı telefonların büyük bölümü sıvı koruması içerse de suya dayanıklı telefonların sayısı hayli az. Bu yüzden suya düşen akıllı telefonu kurtarma yönetimlerince bazen ihtiyaç duyabiliriz. Suya düşen akıllı telefon nasıl kurtarılır?

1. ADIM: TELEFONU DİK TUTUN VE KAPATIN

Telefon suya maruz kaldığında yapılacak ilk işlem telefonu dik tutarak kapatmak olacaktır. Telefonun ıslak haldeyken çalışması sorunlara yol açabildiği için bu yöntemi uygulamak gerekiyor.

Suya düşen akıllı telefon nasıl kurtarılır?

2. ADIM: AKSESUARLARI ÇIKARTIN

İkinci adımda telefona entegre edilmiş olan kılıf, SIM kart, microSD kart gibi aparatlar çıkartılır. Telefonun kılıfı çıkartılır.SIM kart ve microSD kart da yuvasından çıkartılıp güvenli bir bölmede muhafaza edilir. Böylece hem telefonun hem de verilerin zarar görmesi engellenmiş olur.

Suya düşen akıllı telefon nasıl kurtarılır?

3. ADIM: PİLİ ÇIKARTIN

Bazı akıllı telefon modellerinde microSD kart ve SIM kart direkt olarak batarya altına konumlanmıştır. Bu yüzden öncelikle batarya hızlıca çıkararak verilerin olduğu hafıza kartlarını da çıkartmak gereklidir.Bu işlemlerin ivedi şekilde yapılması gereklidir.

Suya düşen akıllı telefon nasıl kurtarılır?

4. ADIM: KAĞIT HAVLU VEYA BEZ

Telefonun üzerinde biriken suyu gidermek için bez veya kağıt havlu tercih edilmelidir. Temizleme işlemi yapılırken suyun yayılarak etrafa dağılmamasına özen gösterilmelidir. Bu konuya dikkat edilmezse telefonun göreceği hasar artabilir. O yüzden sıvının kağıt havlu ve aracılığıyla emdirilerek kurutulması ideal yöntem olacaktır.

Suya düşen akıllı telefon nasıl kurtarılır?

5. ADIM: VAKUM YÖNTEMİ

Telefonun maruz kaldığı geniş bir alana dağıldıysa bu durumda dikkatlice çekmek için vakum yöntemi kullanılabilir. Bu işlemi yaparken bataryanın telefona takılı olmamasına ve telefonun kapalı olmasına dikkat edilmelidir.

Suya düşen akıllı telefon nasıl kurtarılır?

6. ADIM: PİRİNÇ

Geleneksel bir yöntem olan pirinç yönteminin doğruluğu çok tartışılmıştır.Pirincin etkisi doğrudur. Pişmemiş pirinç, açılır kapanır bir torbaya doldurulur, telefon da torbanın içine bırakılır. Sıvıyı emme ve nem giderme konusunda üstün meziyetleri olan pirinç,yardımınıza koşacaktır. Bu yönteme ilave olarak piyasada satılan kurutma poşetleri de tercih edilebilir.

Suya düşen akıllı telefon nasıl kurtarılır?

7. ADIM: TAMAMEN KURULAYIN

Telefonu çalıştırmak için acele etmeyin. Adım adım telefonu kurutma basamaklarından sonra pirinç yöntemini de uygulayıp telefonun iyice kuruduğundan emin olmalısınız.Telefonun her aksamını tam olarak kuruttuktan sonra diğer aşamaya geçilir.

8. ADIM: TELEFONUNUZ AÇMAYA HAZIR

Pirinç yöntemini uyguladıktan sonra telefonunuzu açma aşamasına geçebilirsiniz.

Suya düşen akıllı telefon nasıl kurtarılır?

9. ADIM: EN ÖNEMLİ AŞAMA

Bütün adımları eksiksiz şekilde uyguladıktan sonra sıra en son aşamaya geliyor. Artık telefonunuzu açabilirsiniz.Telefonunuz açılacaktır. Telefonunuz açılmıyorsa şarj edin. Batarya hasar görmüş olabilir. Bu yüzden yedek batarya ya da eşdeğer bir batarya bularak deneme yapın. Bu adımlardan sonra telefonunuz açılacaktır. Eğer telefonunuz bunlara rağmen açılmıyorsa servise gitmeniz gereklidir.

10. ADIM: KONTROLLERİ YAPIN

Suya düşen telefonu kurtarma tavsiyeleri ile telefonunuzu kurtarıp açabildiyseniz bu aşamadan sonra kontrollerin yapılması gerekmektedir. Mikrofon ve hoparlör kontrol edilmelidir. Telefon görüşmesi yaparak müzik dinleyerek telefonun performansını kontrol etmelisiniz.

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