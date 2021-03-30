Süveyş Kanalıyla ilgili Denizli horozu paylaşımı
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Süveyş Kanalıyla ilgili Denizli horozu paylaşımı

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Süveyş Kanalıyla ilgili Denizli horozu paylaşımı

Süveyş Kanalı'nda karaya oturan konteyner gemisi Ever Given dünya gündemine gelmesiyle Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'dan Denizli horozlu 'Açılın' paylaşımı büyük beğeni aldı.

Son dakika: Süveyş Kanalı'ndaki kriz sona erdi! Dev gemi yüzdürüldü, kanal trafiğe tekrar açıldı
Son dakika: Süveyş Kanalı'ndaki kriz sona erdi! Dev gemi yüzdürüldü, kanal trafiğe tekrar açıldı

Süveyş Kanalı'nda karaya oturan konteyner gemisi Ever Given dünya gündemine gelmesiyle Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'dan Denizli horozlu 'Açılın' paylaşımı büyük beğeni aldı.

Süveyş Kanalı'nda geçtiğimiz Salı gününden bu yana 200 bin tonluk konteyner gemisi Ever Given'ın karaya oturması nedeniyle gemi trafiğine kapanmıştı ve açılması için çalışmalar devam ediyor. Dev geminin kanalı tıkamasının ardından 450 gemi kanalı geçmek için beklemeye başladı. Ever Given'ın hareket ettirilmesinin ardından kanalda trafik yeniden başlarken Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ever Given isimli konteyner gemisini çeken Denizli horozu görselini "Açılın" yazısıyla paylaşan Başkan Zolan büyük beğeni topladı. - DENİZLİ

Süveyş Kanalıyla ilgili Denizli horozu paylaşımı
Süveyş Kanalıyla ilgili Denizli horozu paylaşımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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