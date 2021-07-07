Süveyş Kanalı'nı 6 gün boyunca tıkayan "Ever Given" gemisi yaklaşık 3,5 ay sonra Mısır'dan ayrılıyor
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Süveyş Kanalı'nı 6 gün boyunca tıkayan "Ever Given" gemisi yaklaşık 3,5 ay sonra Mısır'dan ayrılıyor

Süveyş Kanalı'nı 6 gün boyunca tıkayan 'Ever Given' gemisi yaklaşık 3,5 ay sonra Mısır'dan ayrılıyor
Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın - Haberler | Güncel

Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak deniz trafiğinin kapanmasına neden olan "Ever Given" isimli yük gemisi tazminat konusunda anlaşma sağlanmasının ardından Mısır'dan ayrılmak üzere yola çıktı.

Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak deniz trafiğinin kapanmasına neden olan "Ever Given" isimli yük gemisi tazminat konusunda anlaşma sağlanmasının ardından Mısır'dan ayrılmak üzere yola çıktı.

Mısır basınında yer alan haberde, 3 aydan uzun süredir kanalın çıkışındaki Mur Gölü'nde tutulan geminin, Mısır ve gemi sahibi firmayı temsil eden Londra merkezli hukuk firması "Stan Marine"nin tazminat konusunda anlaşması neticesinde ülkeden ayrılmasına izin verildiği ifade edildi.

Dev yük gemisinin ülkenin kuzey bölgesinde bulunan İsmailiye Limanı'na doğru yola çıktığı kaydedilen haberde, sefer hazırlıklarının ardından Hollanda'nın Rotterdam kentine doğru harekete geçeceği aktarıldı.

Haberde ayrıca, Süveyş Kanal İdaresinin bugün konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğine yer verildi.

Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Üsame Rabi daha önce yaptığı açıklamada tazminat miktarını 916 milyondan 550 milyon dolara kadar indirdiklerini duyurmuştu.

Kaza nedeniyle deniz trafiği durmuştu

"Ever Given" isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

Geminin kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatmasıyla kanalın iki yakasında uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol, LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ve pek çok ürün sevkiyatında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanal İdaresi, 6 gün süren çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın, deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.

Bu süreçte Mısır'ın günlük yaklaşık 12-14 milyon dolar zarara uğradığı tahmin edilirken, kazadan sonra göller bölgesine çekilen Ever Given'ın küresel ticarete verdiği günlük zararın ise 10 milyar dolar civarında olduğu belirtilmişti.

Süveyş Kanalı'nı 6 gün boyunca tıkayan 'Ever Given' gemisi yaklaşık 3,5 ay sonra Mısır'dan ayrılıyor
Süveyş Kanalı'nı 6 gün boyunca tıkayan 'Ever Given' gemisi yaklaşık 3,5 ay sonra Mısır'dan ayrılıyor
Süveyş Kanalı'nı 6 gün boyunca tıkayan 'Ever Given' gemisi yaklaşık 3,5 ay sonra Mısır'dan ayrılıyor
Süveyş Kanalı'nı 6 gün boyunca tıkayan 'Ever Given' gemisi yaklaşık 3,5 ay sonra Mısır'dan ayrılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın

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Süveyş Kanalı'nı 6 gün boyunca tıkayan "Ever Given" gemisi yaklaşık 3,5 ay sonra Mısır'dan ayrılıyor - Haberler
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