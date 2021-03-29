Süveyş Kanalı'ndaki tıkanıklık 3,5 gün içinde bitebilir
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Süveyş Kanalı'ndaki tıkanıklık 3,5 gün içinde bitebilir

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Süveyş Kanalı'ndaki tıkanıklık 3,5 gün içinde bitebilir

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabie yaptığı açıklamada, karaya oturan konteyner gemisi Ever Given nedeniyle Süveyş Kanalı'nda oluşan tıkanıklığın 3,5 gün içerisinde bitebileceğini belirtti.

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Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabie yaptığı açıklamada, karaya oturan konteyner gemisi Ever Given nedeniyle Süveyş Kanalı'nda oluşan tıkanıklığın 3,5 gün içerisinde bitebileceğini belirtti.

Geçtiğimiz Salı gününden bu yana Süveyş Kanalı, Japon Shoei Kisen Kaisha şirketine ait 200 bin tonluk konteyner gemisi Ever Given'ın karaya oturması nedeniyle gemi trafiğine kapanmıştı. Dev geminin kanalı tıkamasının ardından 450 gemi kanalı geçmek için beklemeye başlamış, Ever Given'ın hareket ettirilmesinin ardından kanalda trafik yeniden başlamıştı.

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabie yaptığı açıklamada, kanaldaki tıkanıklığın sona ermesi için 24 saat boyunca çalışacaklarını belirterek, kanalda oluşan tıkanıklığın 3,5 gün içerisinde sona ermesinin mümkün olduğunu belirtti.

Rabie, yaklaşık 113 geminin bugün yerel saatle 18.00 ile yarın yerel saatle 08.00 saatleri arasında kanalı geçmesini beklediklerini açıklarken, yetkililerin olayı benzer sorunların ortaya çıkmasını önlemek için bir öğrenme adımı olarak kullanacağını belirtti.

Ever Given, şu anda Mısır'daki hem Akdeniz'e hem de Kızıldeniz'e bağlı olan Küçük Acı Göl'e demirledi.

Yetkililer, kanalın yeniden trafiğe açılması ile birlikte Batı Avrupa'daki limanlardaki sevkiyatlarda keskin bir artış olabileceğini ifade etti.

Öte yandan, hafta sonu Ever Given'ı kurtarma çalışmaları kapsamında 60 fit derinlikte toplam 27 bin ton kum kazılmış, gemiyi yerinden hareket ettirmek için 14 römorkör kullanılmıştı. - KAHİRE

Süveyş Kanalı'ndaki tıkanıklık 3,5 gün içinde bitebilir
Süveyş Kanalı'ndaki tıkanıklık 3,5 gün içinde bitebilir
Süveyş Kanalı'ndaki tıkanıklık 3,5 gün içinde bitebilir
Süveyş Kanalı'ndaki tıkanıklık 3,5 gün içinde bitebilir
Süveyş Kanalı'ndaki tıkanıklık 3,5 gün içinde bitebilir
Süveyş Kanalı'ndaki tıkanıklık 3,5 gün içinde bitebilir
Süveyş Kanalı'ndaki tıkanıklık 3,5 gün içinde bitebilir
Süveyş Kanalı'ndaki tıkanıklık 3,5 gün içinde bitebilir

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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