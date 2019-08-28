'Süveyda' filminin çekimleri Develi'de devam ediyor

28.08.2019 15:21

Ünlü Yönetmen Mesut Uçakan'ın 'Süveyda' isimli yeni sinema filminin çekimlerine Develi'de devam ediliyor. Yönetmen Mesut Uçakan, "Bu mekanı bulabilmek o kadar kolay değildi" dedi.



'Reis Bey', 'Kelebekler Sonsuza Uçar', 'Yalnız Değilsiniz', 'Kavanozdaki Adam' ve 'Sevda Kuşun Kanadında' gibi köşe taşı olabilecek film ve dizileriyle tanınan usta yönetmen Mesut Uçakan'ın son filmi Süveyda'nın çekimlerine Develi'de devam ediliyor. 11 yaşındaki bir çocuğun gizlice hafız olmak için çırpınışlarını, çocuksu heyecanlarını, arayışlarını, hayallerini, gerçek ve ütopya arasındaki sancılarını anlatan Süveyda film seti, basın mensuplarına gezdirildi. Yönetmen Mesut Uçakan, gazetecilerle birlikte film setini gezerek, bilgiler verdi.



Uçakan, burada yaptığı açıklamada, "12 yıl sonra çektiğim bu filmin ilginç bir öyküsü var. Yine dönem filmi ve yine tarihe biraz dokunuyor. Bu sefer tarihin farklı bir yerine dokunuyor. 1935-1940'lı yıllarda o yasaklı dönemlerde 'Ben hafız olacağım' diye çabalayan 11 yaşındaki bir çocuğun dramını anlatmaya çalışıyoruz. Naif bir şekilde verme çabasındayız. Daha çok çocuğun şahsında o hafızlığı ve Kur'an-ı Kerim'i sevdirme çabasındayız. İşin bek raunda da önemlidir. Filmin geneli 11 yaşındaki çocuk üzerine kurulu olduğu için onun dışında karakter oyuncuları seçerken çok fazla ünlüleri tercih etmedik. Filmimizin bütçesi de çok değil. Bu mekanı bulabilmek o kadar kolay değildi. Çünkü dam ve taş evler gerekiyordu" ifadelerini kullandı.



Filmin başrol oyuncusu Necip Fazıl Berge de, rolü hakkında bilgiler vererek, "Filmde ki rolüm de ismim Hadim ve 11 yaşındayım. O zamanlarda Arapça ezan okumak ve Kur-an-ı Kerim okumak yasaklanmış, latin alfabesi getirilmiş. Ben o zamanlar dedemle beraber Arapça ezanı devam ettirmeye, Arapça ezan okumaya ve Kur-an-ı Kerim okuyup hafız olmaya baş koymuşuz. Ben hafız oluyorum. Dedemi bu yolsa şehit ediyorlar. Ben yine pes etmiyorum. Başka köylere gidip Tığıl Hoca ile beraber hafızlığımı yapıyorum. Herkesin zoruyla da olsa ben yine hafızlığımı devam ettiriyorum" dedi.



Filmde Mecid Hocayı canlandıran Meddah Yusuf Duru da, "Süveyda filmi bir dönem filmi. Kültür Bakanlığı ve TRT'nin desteklediği Mesut Uçakan'ın yönettiği güzel bir dönem filmi. Bir dönemin hikayesini anlatıyoruz. Bu dönemde yaşanan zorluklar, eğitimle ilgili, bilimle ilgili yaşanan zorluklar bu filmde anlatılıyor. Güzel bir çalışma. Topluma faydalı olacağına inanıyorum. Film de Mecid hocayı canlandırıyorum. Hafızlık çalışan çocuğun dedesi aynı zaman da hafız yetiştiren bir hoca dönemin medreselerinde yetişmiş Kur'an-ı Kerim'e hizmet eden bir hizmetçi. Hem kendi torununu, hemde köydeki diğer çocukları hafız yetiştirmek için çaba sarf ediyor" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA