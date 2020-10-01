Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nden Kuveyt yeni Emiri 'ne başsağlığı mektubu

Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed Bin Selman, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın hayatını kaybetmesinin ardından yerine geçen Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a başsağlığı mektubu gönderdi.

Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed Bin Selman, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın hayatını kaybetmesinin ardından yerine geçen Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a başsağlığı mektubu gönderdi.

Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed Bin Selman, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın hayatını kaybetmesinin ardından Kuveyt yeni Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a başsağlığı mektubu göndererek Emiri'nin vefatından dolayı büyük üzüntü içinde olduğunu dile getirdi.

Bin Selman gönderdiği mektupta, "Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ölüm haberini büyük üzüntüyle aldım. Allah ona rahmet etsin. Es-Sabah'ın bütün hayatı halkını savunarak geçirdi. Es-Sabah'ın ölümüyle Arap ve İslam milletleri önemli bir lider kaybetti. Es-Sabah sevgi ve barışla görevini yürüttü. Es-Sabah tarihte önemli bir örnek. Es-Sabah önemli başarılarla hatırlanacak" ifadelerini kullandı.

Bin Selman, Kuveyt yeni Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı da tebrik ederek, "Kuveyt'in akıllı liderliğiniz altında daha fazla ilerleme ve refah diliyorum" dedi.

Öte yandan Es-Sabah'ın naaşı dün ABD'den Kuveyt'e göndermişti. Es-Sabah, Bilal bin Rabah Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Sulaibikhat Mezarlığı'na getirilerek toprağa verilmişti. Cenaze törenine es-Sabah'ın akrabalarının yanı sıra çok sayıda Kuveytli yetkilisi katılmıştı. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı