Suudi Arabistan Kralı Selman, hastaneye kaldırıldı Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Kral Selman'ın safra kesesinde bir rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından ortaya çıkan söylentilerde, Kral Selman'ın koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Kral Selman'ın safra kesesindeki bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve gerekli testlerin yapıldığını duyurdu.

Kaynak: DHA