Suudi Arabistan, bazı suçlar için kırbaç cezasını kaldırıyor Suudi Arabistan, insan hakları reformlarına devam ediyor. Buna göre son olarak ülkede uygulamada olan kırbaçlama cezası, işlenen birtakım suçlar için kaldırılacak. Yüksek Mahkeme Genel Komisyonu'nun aldığı karara göre suçlu, kırbaçlama cezası yerine hapis ya da para cezası alacak.

Suudi Arabistan'da işlenen bazı suçların karşılığında verilen kırbaç cezası kaldırılıyor. Kararın bu ay içerisinde Yüksek Mahkeme Genel Komisyonu'nda alındığı ve şahsa; bundan böyle ya hapis ya da para cezası ya da her ikisinin birlikte verileceği belirtildi.

İNSAN HAKLARI REFORMLARININ DEVAMI

Yüksek Mahkeme'den sunulan belgede uygulamayla ilgili, "Karar, Kral Selman yönetimindeki insan hakları reformlarının devamı ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın doğrudan gözetimi altında alınmıştır" ifadelerine yer verildi. Bilindiği gibi Suudi Arabistan'da çeşitli suçları cezalandırmak için kırbaçlama uygulanıyordu. Devlet destekli İnsan Hakları Komisyonu (HRC) Başkanı Awad Alawad, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bu reform Suudi Arabistan'ın insan hakları gündemiyle ilgili çok önemli bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

REFORMLAR GERÇEĞİ YANSITIYOR MU?

Suudi Arabistan bir yandan insan hakları reformlarına devam ederken diğer yandan bu reformlardan çok uzak hareket ediyor. İddiaya göre kararın alındığı gün insan hakları savunucusu Abdullah el Hamid, tutuklu bulunduğu hapishanede 69 yaşında hayatını kaybetti. Suudi Arabistanlı aktivistlerin oluşturduğu "Düşünce Tutukluları"nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Doktor Hamid, cuma sabahı tıbbi ihmalin yol açtığı beyin felci nedeniyle yaşamını yitirdi" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Hamid'in hapishanede ölmesinin sıradan bir durum olmadığı, Riyad yönetiminin komaya giren Hamid'i hastaneye nakletmeden önce birkaç saat beklettiği ve bunun "suikast olduğu" öne sürüldü.