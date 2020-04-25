Suudi Arabistan, bazı suçlar için kırbaç cezasını kaldırıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Suudi Arabistan, bazı suçlar için kırbaç cezasını kaldırıyor - Haber
Suudi Arabistan, Dünya, Güncel, Haber

Suudi Arabistan, bazı suçlar için kırbaç cezasını kaldırıyor

Suudi Arabistan, insan hakları reformlarına devam ediyor. Buna göre son olarak ülkede uygulamada olan kırbaçlama cezası, işlenen birtakım suçlar için kaldırılacak. Yüksek Mahkeme Genel Komisyonu'nun aldığı karara göre suçlu, kırbaçlama cezası yerine hapis ya da para cezası alacak.

25.04.2020 08:05 | Son Güncelleme: 25.04.2020 09:30
Suudi Arabistan, bazı suçlar için kırbaç cezasını kaldırıyor

Suudi Arabistan'da işlenen bazı suçların karşılığında verilen kırbaç cezası kaldırılıyor. Kararın bu ay içerisinde Yüksek Mahkeme Genel Komisyonu'nda alındığı ve şahsa; bundan böyle ya hapis ya da para cezası ya da her ikisinin birlikte verileceği belirtildi.

İNSAN HAKLARI REFORMLARININ DEVAMI

Yüksek Mahkeme'den sunulan belgede uygulamayla ilgili, "Karar, Kral Selman yönetimindeki insan hakları reformlarının devamı ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın doğrudan gözetimi altında alınmıştır" ifadelerine yer verildi. Bilindiği gibi Suudi Arabistan'da çeşitli suçları cezalandırmak için kırbaçlama uygulanıyordu. Devlet destekli İnsan Hakları Komisyonu (HRC) Başkanı Awad Alawad, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bu reform Suudi Arabistan'ın insan hakları gündemiyle ilgili çok önemli bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

REFORMLAR GERÇEĞİ YANSITIYOR MU?

Suudi Arabistan bir yandan insan hakları reformlarına devam ederken diğer yandan bu reformlardan çok uzak hareket ediyor. İddiaya göre kararın alındığı gün insan hakları savunucusu Abdullah el Hamid, tutuklu bulunduğu hapishanede 69 yaşında hayatını kaybetti. Suudi Arabistanlı aktivistlerin oluşturduğu "Düşünce Tutukluları"nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Doktor Hamid, cuma sabahı tıbbi ihmalin yol açtığı beyin felci nedeniyle yaşamını yitirdi" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Hamid'in hapishanede ölmesinin sıradan bir durum olmadığı, Riyad yönetiminin komaya giren Hamid'i hastaneye nakletmeden önce birkaç saat beklettiği ve bunun "suikast olduğu" öne sürüldü.

Kaynak: Euronews.com

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

'Kuzey Kore lideri Kim öldü' iddiaları ayyuka çıkınca Çin'den hamle geldi Haber
"Kuzey Kore lideri Kim öldü" iddiaları ayyuka çıkınca Çin'den hamle geldi
Beyaz Saray doktoru, Trump'ın beyin yakan 'koronavirüs' önerisi karşısında dondu kaldı Haber
Beyaz Saray doktoru, Trump'ın beyin yakan "koronavirüs" önerisi karşısında dondu kaldı
Rusya Merkez Bankası rekor düzeyde döviz sattı Haber
Rusya Merkez Bankası rekor düzeyde döviz sattı
Malay çocuğun oyuncak dinozoruna namaz kıldırdığı görüntüler gülümsetti Haber
Malay çocuğun oyuncak dinozoruna namaz kıldırdığı görüntüler gülümsetti
İngiltere bunu konuşuyor! Bakanlar salgına karşı geçen yıl uyarılmış Haber
İngiltere bunu konuşuyor! Bakanlar salgına karşı geçen yıl uyarılmış
Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı Haber
Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı
ABD Başkanı Trump, 1915 olayları için yine 'Büyük Felaket' dedi
ABD Başkanı Trump, 1915 olayları için yine "Büyük Felaket" dedi
Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı
Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu
'Ebola ilacı Remdesivir koronaya karşı etkili değil' haberlerinin Çin'in bir propagandası olduğu ortaya çıktı!
"Ebola ilacı Remdesivir koronaya karşı etkili değil" haberlerinin Çin'in bir propagandası olduğu ortaya çıktı!
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi
Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi
Çin'de bir anne ve bebeğine bufalo saldırdı
Çin'de bir anne ve bebeğine bufalo saldırdı
Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti
Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti
Korona aşısında gönüllü olmak nasıl bir his? Denekler, ne düşündüklerini anlattı
Korona aşısında gönüllü olmak nasıl bir his? Denekler, ne düşündüklerini anlattı
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Vietnam'da korkunç iddia: Koronavirüse karşı kedi etinden yapılan macunlar tüketiliyor
Vietnam'da korkunç iddia: Koronavirüse karşı kedi etinden yapılan macunlar tüketiliyor
Hong Kong basını, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti
Hong Kong basını, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti
Ukrayna, 'Ermeni Soykırımı' ifadesini yasakladı
Ukrayna, "Ermeni Soykırımı" ifadesini yasakladı
İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi
İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi
103 yaşındaki kadın, koronavirüs dahil üç ölümcül salgından sağ çıktı
103 yaşındaki kadın, koronavirüs dahil üç ölümcül salgından sağ çıktı
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü
Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor
Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor
ABD'de 4 kardeş, koronavirüs hastası babalarını 30 saatlik telefon görüşmesiyle ölüme uğurladı
ABD'de 4 kardeş, koronavirüs hastası babalarını 30 saatlik telefon görüşmesiyle ölüme uğurladı
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil
CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil
Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti
Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi
Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi
ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
Katarlı iş adamı, dünyanın en pahalı oteli olan The Ritz'i 800 milyon sterline satın aldı
Katarlı iş adamı, dünyanın en pahalı oteli olan The Ritz'i 800 milyon sterline satın aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Berat Albayrak Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Fettah Can Deniz Seki Aslı Enver Demet Akalın
Spor Falcao Mesut Özil Loris Karius Lionel Messi Malcolm Thomas
Daha Fazla Ramazan Almanya Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Suudi Arabistan, bazı suçlar için kırbaç cezasını kaldırıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 09:30:32. #1.15#
title