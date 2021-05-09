Hacı adayları merakla bekliyordu! Suudi Arabistan, hac kararını verdi

Suudi Arabistan, bu yıl hac ibadetinin, yeni tip koronavirüs salgını gölgesinde özel sağlık ve güvenlik şartları çerçevesinde yapılacağını duyurdu.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu yıl haccın, hacıların sağlığı koruma altına alınarak, ibadetlerin kolaylıkla yapılmasının sağlanması gözetilerek, özel sağlık ve güvenlik koşullarına göre gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

ÖNLEMLERLE İLGİLİ AYRINTI VERİLMEDİ

Açıklamada, haccın koşullarıyla ve önlemlerle ilgili ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı bildirildi. Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı